Pháp luật Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam vào cuộc vụ ách tắc đường quy hoạch 24m ở Khu công nghiệp Nam Cấm Để giải quyết kiến nghị của Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ về việc mở đường vào khu đất thực hiện dự án tại Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm, mới đây, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã tổ chức làm việc với các bên liên quan...

Khẩn trương rà soát tổng thể

Kiến nghị của Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ về việc mở đường vào khu đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động tại Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm, đã được Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An thông tin trên ấn phẩm báo in, báo điện tử ngày 23/10/2025 qua bài viết “Sớm giải tỏa ách tắc đường quy hoạch 24m, Khu công nghiệp Nam Cấm”.

Đường quy hoạch 24m Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm, đoạn dẫn vào khu đất thực hiện dự án Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung bộ. (Ảnh chụp ngày 15/10/2025). Ảnh: Nhật Lân

Cùng ngày 23/10/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã tổ chức buổi làm việc với Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ (chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động) và Công ty CP Đầu tư phát triển Hà An M&E (chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và hệ thống kho bãi lưu giữ hàng hóa). Sau đó, vào ngày 25/10/2025, đã ban hành Thông báo số 276/TB-KKT về Kết luận của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tại buổi làm việc ngày 23/10/2025.

Tại Thông báo số 276/TB-KKT nêu rõ, để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền liên quan đến việc xử lý kiến nghị mở đường kết nối vào khu đất dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động tại Khu A - KCN Nam Cấm, trước hết, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phải hoàn thành rà soát thủ tục pháp lý và tiến độ thực hiện của các dự án liên quan tại khu vực.

Thông báo số 276/TB-KKT ngày 25/10/2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Nhật Lân

Để thực hiện nội dung này, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao Phòng Xây dựng và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc rà soát các thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và đấu nối giao thông cho 2 dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và hệ thống kho bãi lưu giữ hàng hoá tại Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm (trong đó làm rõ tiến độ sử dụng đất và gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai).

Giao phòng Kế hoạch và Đầu tư rà soát các thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực cấp phép đầu tư cho 2 Dự án (trong đó làm rõ tiến độ thực hiện dự án và gia hạn tiến độ theo quy định của pháp luật về đầu tư).

Giao Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế Nghệ An rà soát, báo cáo tình hình pháp lý và kế hoạch thực hiện dự án tuyến số 2 thuộc hệ thống giao thông Khu A - KCN Nam Cấm (trong đó tập trung làm rõ đối với tuyến đường gom D4, liên quan đến 2 dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và hệ thống kho bãi lưu giữ hàng hoá tại Khu A-KCN Nam Cấm).

Với Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đề nghị báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động.

Góc ảnh cho thấy khu đất ao hồ, nơi Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ thực hiện dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động bị ách tắc lối vào. Ảnh: Võ Hải

Về phía Công ty CP Đầu tư phát triển Hà An M&E, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đề nghị báo cáo tình hình thực hiện và cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và hệ thống kho bãi lưu giữ hàng hoá; cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến chấp thuận thiết kế kỹ thuật, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và các nội dung khác liên quan đến phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối đường nhánh từ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ vào Quốc lộ 1 tại Km445+470. Đồng thời, cho ý kiến về nội dung Công ty đang sử dụng phạm vi quy hoạch tuyến đường gom 24m của khu công nghiệp phía trước dự án để cho thuê, trưng bày các loại xe ô tô tải, xe container gây ách tắc và chiếm dụng lối đi chung, được nêu tại Đơn khiếu nại số 68/BTB-UBND ngày 8/10/2025 của Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ.

Đối với địa phương nơi Khu A – Khu công nghiệp Nam Cấm đứng chân, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cũng đề nghị UBND xã Trung Lộc phối hợp, rà soát, cung cấp các tài liệu liên quan về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường đối với 2 dự án nêu trên do UBND huyện Nghi Lộc, UBND cấp xã (trước ngày 1/7/2025) xử lý theo chức năng.

Cần đầu tư hoàn thành đường quy hoạch 24m!

Những ngày qua, chúng tôi được tiếp cận Văn bản số 884/KKT-XDMT ngày 19/5/2025 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam về việc hướng dẫn Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ mở đường lưu thông cho dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động tại Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm.

Tại đây nêu rõ, theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1245/QĐ.UBND-CN ngày 18/4/2011); Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động (được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phê duyệt tại các Quyết định số 16/QĐ-KKT ngày 17/1/2020 và số 141/QĐ-KKT ngày 8/7/2020), khu đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động (diện tích 1,2ha) được kết nối với tuyến đường D4 quy hoạch rộng 24m, là tuyến đường gom chạy dọc phía Tây Quốc lộ 1A (dự án không được phép đấu nối trực tiếp với Quốc lộ 1A).

Đoạn quy hoạch đường 24m Khu A - Khu Công nghiệp Nam Cấm đang bị sử dụng trái mục đích. Ảnh: Võ Hải

Cũng tại đây, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thông tin: “Do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và khó khăn về bố trí nguồn vốn ngân sách, nên tuyến đường D4 trong Khu A – Khu công nghiệp Nam Cấm mới chỉ được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng 1,149km đoạn đầu tuyến, chưa hoàn thành đoạn đi qua trước khu đất Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động”.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam nhắc lại việc Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ từng có cam kết tại Văn bản số 02/CV-BTB ngày 1/10/2019 (thời điểm đề xuất thực hiện dự án – PV) với nội dung, trong điều kiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Khu A – Khu công nghiệp Nam Cấm chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch, sẽ chịu hoàn toàn kinh phí để khắc phục các vướng mắc về đấu nối hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước...

Để rồi trong những hướng dẫn chi tiết, có đề nghị Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ “chủ động làm việc với Công ty CP Đầu tư phát triển Hà An M&E để thoả thuận, thống nhất sử dụng chung điểm đấu nối với Quốc lộ 1A”.

Với những thông tin này, cho thấy nguyên nhân căn bản, cốt lõi dẫn đến vướng mắc là do hạ tầng kỹ thuật của Khu A – Khu công nghiệp Nam Cấm đầu tư xây dựng dở dang; bên cạnh đó, chủ đầu tư các dự án tại đây không tìm được tiếng nói chung, không tạo được sự đồng thuận, cụ thể ở đây là Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ và Công ty CP Đầu tư phát triển Hà An M&E.

Như đã trao đổi ở bài viết “Sớm giải tỏa ách tắc đường quy hoạch 24m, Khu công nghiệp Nam Cấm”, về đường giao thông, gồm cả đường trong các khu công nghiệp, là công trình sử dụng vào mục đích công cộng. Dù bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có công đầu tư, cũng không thể vì vậy mà chiếm dụng, sử dụng trái mục đích, hoặc ngăn trở gây ách tắc.

Góc ảnh cho thấy tuyến đường quy hoạch 24m Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm chạy song song Quốc lộ I đang dở dang, đứt đoạn. Ảnh: Võ Hải

Vì vậy, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ, cần xem xét, xử lý việc sử dụng trái mục đích đoạn quy hoạch đường 24m Khu A – Khu công nghiệp Nam Cấm; đồng thời, cần tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành toàn tuyến đường D4 theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 28/10/2025, ông Đinh Minh Sơn – Phó Trưởng phòng Xây dựng và Môi trường (Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam) cho biết, những ngày qua Phòng đang tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tại Thông báo số 276/TB-KKT. Ông Đinh Minh Sơn trao đổi: “Sau khi hoàn thành công tác rà soát, Phòng Xây dựng và Môi trường sẽ nghiên cứu giải pháp xử lý vướng mắc, tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam có báo cáo lên UBND tỉnh…”.