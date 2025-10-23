Pháp luật Sớm giải tỏa ách tắc đường quy hoạch 24m, Khu công nghiệp Nam Cấm Vì đường quy hoạch 24m tại khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm bị ách tắc, không có lối vào để thực hiện dự án Nhà máy Sản xuất găng tay bảo hộ lao động, thế nên chủ đầu tư là Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ đã có văn bản kiến nghị gửi lên UBND tỉnh.

DOANH NGHIỆP KIẾN NGHỊ KHẨN

Ngày 16/10/2025, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 11053/UBND-TD giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xem xét, xử lý kiến nghị của Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ về việc mở đường vào thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất găng tay bảo hộ lao động tại Khu công nghiệp Nam Cấm.

Văn bản số 68/BTB ngày 8/10/2025, theo đó, công ty được giao triển khai dự án tại lô CN10-6 và CN10-8, khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc cũ, nay thuộc xã Trung Lộc). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp gặp vướng mắc do “không có đường đi vào khu đất của dự án”. Từ ngày 17/3 đến 25/9/2025, công ty đã có 4 văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục san lấp mặt bằng và mở đường lưu thông, song chưa nhận được phản hồi. Hiện tuyến đường dẫn vào khu đất vẫn bị lấn chiếm, sử dụng trái phép.

Đường quy hoạch 24m Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm, đoạn dẫn vào khu đất thực hiện dự án Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung bộ. (Ảnh chụp ngày 15/10/2025). Ảnh: Nhật Lân

Theo nội dung kiến nghị, quy hoạch xây dựng thể hiện khu đất của dự án tiếp giáp tuyến đường quy hoạch rộng 24m. Tuy nhiên, đoạn đường này đang bị sử dụng để cho thuê, trưng bày xe tải và container, gây ách tắc, khiến doanh nghiệp không thể triển khai việc san lấp và xây dựng các hạng mục công trình.

Bà Nguyễn Thị Vui - Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ cho biết, vào tháng 5/2025, doanh nghiệp từng nhận được văn bản hướng dẫn của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam về việc mở đường lưu thông cho dự án. Văn bản này nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc do đoạn đường quy hoạch 24m qua khu đất dự án chưa hoàn thiện, đồng thời, yêu cầu công ty phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà An M&E để thống nhất việc sử dụng chung điểm đấu nối ra Quốc lộ 1A. Căn cứ theo hướng dẫn của ban, công ty đã có văn bản gửi Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà An M&E. Thế nhưng, đã không nhận được sự phản hồi. Sau nhiều lần liên lạc, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà An M&E mới cử đại diện làm việc. Thời điểm này, Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ tìm hiểu, được biết đoạn đường quy hoạch 24m tiếp giáp khu đất của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà An M&E và đoạn đấu nối đường quy hoạch 24m với Quốc lộ 1A là do doanh nghiệp này đầu tư. Vì vậy, khi đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà An M&E yêu cầu cam kết không làm hư hỏng đường trong quá trình sử dụng và ký quỹ bảo trì đường, Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ đã đồng ý. Tuy nhiên, sau đó Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà An M&E lại không hướng dẫn việc ký quỹ bảo trì đường, cũng không giải tỏa việc chiếm dụng đường quy hoạch 24m.

Một số văn bản pháp lý dự án Nhà máy Sản xuất găng tay bảo hộ lao động của Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ. Ảnh: Nhật Lân

“ Công ty đã phải có thêm văn bản kiến nghị khẩn, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam ghi nhận nguyên nhân triển khai dự án không theo đúng tiến độ; đồng thời, bố trí thời gian làm việc, giải quyết dứt điểm vướng mắc…”. Bà Nguyễn Thị Vui - Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ

Cũng theo bà Vui, theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Dự án Nhà máy Sản xuất găng tay bảo hộ lao động đến tháng 1/2026 phải hoàn thành; Giấy phép xây dựng của dự án cũng sẽ hết hạn vào ngày 20/11/2025. Trước thực tế này, công ty đành phải có có văn bản kiến nghị UBND tỉnh kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc. Bà Nguyễn Thị Vui trao đổi: “Ngày 14/10/2025, công ty nhận được giấy mời của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thông báo đến chiều 16/10/2025 sẽ tổ chức họp các bên liên quan để giải quyết. Tuy nhiên, đến ngày 16/10/2025 lại nhận được thông báo tạm hoãn. Vì vậy, công ty đã phải có thêm văn bản kiến nghị khẩn, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam ghi nhận nguyên nhân triển khai dự án không theo đúng tiến độ; đồng thời, bố trí thời gian làm việc, giải quyết dứt điểm vướng mắc…”.

CÓ TÌNH TRẠNG ÁCH TẮC!

Theo Giấy chứng nhận đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp cho Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ: Phía Bắc khu đất thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất găng tay bảo hộ lao động cách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ và hệ thống lưu giữ hàng hóa của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà An M&E 6m (để xây dựng mương thoát nước); phía Đông Nam cách khu dân cư hiện trạng 30m; phía Đông giáp đường quy hoạch khu công nghiệp rộng 24m; phía Tây cách ranh giới Tiểu khu công nghiệp 148 ha thuộc Dự án WHA 10m (để xây dựng mương thoát nước). Về tiến độ thực hiện các mục tiêu chủ yếu của dự án: Tháng 8/2021 đến tháng 12/2024, triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để được cấp Giấy phép xây dựng; tháng 1 đến tháng 12/2025, xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc thiết bị; tháng 1/2026, đưa dự án đi vào hoạt động.

Đường quy hoạch 24m Khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm (Ảnh ghi ngày 15/10/2025). Ảnh: Nhật Lân

Vào ngày 17/1/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam ban hành Quyết định số 16/QĐ-KTK phê duyệt tổng mặt bằng xây dựng Dự án Nhà máy Sản xuất găng tay bảo hộ lao động của Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ tại khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm. Đến ngày 28/10/2022, tại Quyết định số 36/QĐ-KKT, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ được thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy Sản xuất găng tay bảo hộ lao động (ký Hợp đồng thuê đất số 18/HĐTĐ-KKT ngày 10/11/2022). Công ty cũng được UBND huyện Nghi Lộc (cũ) cấp Giấy phép xây dựng (20/11/2024), có thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; trường hợp quá thời hạn thì phải đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng.

Về xác minh hiện trường tại khu A - Khu công nghiệp Nam Cấm của P.V Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cho thấy, lòng đường quy hoạch 24m, tại đoạn tiếp giáp khu đất thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hà An M&E với khu đất thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất găng tay bảo hộ lao động của Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ luôn có nhiều loại xe tải, xe container dừng đỗ. Thực trạng này thể hiện, kiến nghị của Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ về tình trạng ách tắc lối đi chung, không có lối vào thực hiện các hạng mục công trình thuộc Dự án Nhà máy Sản xuất găng tay bảo hộ lao động là có cơ sở.

Về đường giao thông, gồm cả đường trong các khu công nghiệp, là công trình sử dụng vào mục đích công cộng. Dù bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có công đầu tư, cũng không thể vì vậy mà chiếm dụng, sử dụng vào mục đích riêng tư, hoặc ngăn trở gây ách tắc. Ở đây, Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ đã được phê duyệt quy hoạch mặt bằng xây dựng, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê đất, cấp Giấy phép xây dựng… để thực hiện dự án trong Khu công nghiệp Nam Cấm. Vì vậy, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cần khẩn trương kiểm tra, làm rõ những ẩn khuất, tháo gỡ vướng mắc để Dự án Nhà máy Sản xuất găng tay bảo hộ lao động được thực hiện!