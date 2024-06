Xây dựng Đảng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An Chiều 26/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Đồng chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí trong Ban Thường trực, các ban, đơn vị chuyên môn cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

NHIỀU DẤU ẤN NỔI BẬT, GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ

Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời ban hành các kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện, cấp xã hoàn thành trong tháng 12/2023 và đến ngày 15/6/2024, Mặt trận cơ sở đã hoàn thành đại hội 100%. Toàn tỉnh có 850 công trình chào mừng đại hội các cấp.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: daidoanket. vn.

Theo đó, 460 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 3/2024, vượt tiến độ Trung ương giao (hoàn thành trong tháng 4/2024). Tính đến ngày 15/6/2024, 21/21 địa phương cấp huyện cũng đã hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó, các địa phương đều giới thiệu và hiệp thương cử đồng chí Phó Bí thư Thường trực cấp ủy giữ chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Kết quả cho thấy, nhiệm kỳ 2024 - 2029 có 19.273 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã, trong đó, có 467 vị là đại biểu HĐND.

Đối với Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến được tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 29 đến ngày 31/7/2024). Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cơ bản đã hoàn thành công tác chuẩn bị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập 4 tiểu ban phục vụ Đại hội gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Hậu cần.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã báo cáo công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội cấp tỉnh; công tác xây dựng báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ tỉnh; công tác chuẩn bị tham luận, hậu cần, khánh tiết.

Trong đó, đến nay, báo cáo chính trị đã hoàn thành dự thảo lần 6, với 30 trang và các phụ biểu; các chỉ tiêu nhiệm kỳ đều đạt và vượt, với 10 dấu ấn nổi bật và xây dựng 15 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động, với giải pháp “đột phá” của nhiệm kỳ mới là chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận, kế thừa kết quả bước đầu của nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm tiến tới xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” đủ mạnh, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng Đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh và thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình, thủ tục, với số lượng dự kiến 120 vị (bầu khuyết tại đại hội 5 vị), theo hướng mở rộng các thành phần, tăng các tầng lớp Nhân dân, giảm số lượng các sở, ngành; trong đó, Ban Thường trực 9 vị gồm: Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và các Trưởng Ban, Chánh Văn phòng (bầu khuyết 1).

Tổng số đại biểu chính thức dự đại hội là 353 đại biểu (tăng 10% so với nhiệm kỳ trước); trong đó, đại biểu đương nhiên (là Ủy viên Ủy ban khóa XIV) 106 đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Bình Minh - Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Qua báo cáo và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại cuộc làm việc, các ban, đơn vị chuyên môn cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá hồ sơ duyệt đại hội, chương trình, kịch bản đại hội, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự được xây dựng cơ bản bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, đáp ứng được các yêu cầu về mặt nội dung.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Đồng thời, các ý kiến cũng gợi mở, đề nghị sửa đổi một số vấn đề về bố cục của chương trình, kịch bản đại hội, báo cáo chính trị; đồng thời, bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung về kết quả sau giám sát, phản biện xã hội và việc tiếp thu, phản hồi, giải quyết các kiến nghị giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận; công tác tuyên truyền về đối ngoại Đảng, ngoại giao của Nhà nước và hoạt động đối ngoại Nhân dân; công tác phối hợp giữa MTTQ các cấp với HĐND, UBND, tổ chức thành viên và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh.

Báo cáo chính trị cũng cần đánh giá kết quả Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; cũng như bổ sung một số chỉ tiêu như “trong nhiệm kỳ tập hợp, phát triển thêm ít nhất 3 tổ chức thành viên trở lên”;…

Các ý kiến cũng góp ý, đề nghị bổ sung một số nội dung về công tác nhân sự liên quan đến nhân sự đại diện của tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu… tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ phấn khởi khi trong những năm qua, công tác Mặt trận trên phạm vi cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa rộng rãi, được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; vai trò, vị thế của MTTQ ngày càng được khẳng định.

Đối với tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 thu được nhiều kết quả rất quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như công tác Mặt trận của cả nước.

Trong đó, nổi bật là Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều chủ trương, biện pháp để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Mặt trận, cũng như triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có liên quan đến công tác Mặt trận; đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai thực hiện đồng đều trên tất cả các lĩnh vực công tác, để lại nhiều dấu ấn rõ nét.

Về quá trình chuẩn bị, chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá đã được Ban Thường trực MTTQ tỉnh chuẩn bị chủ động, chu đáo, bám sát hướng dẫn của Trung ương. Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp nghe, cho ý kiến các nội dung trước khi trình Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ cho ý kiến.

Sau khi làm rõ thêm một số nội dung qua ý kiến của các đại biểu, thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Tỉnh ủy Nghệ An, các cấp, các ngành sẽ hết sức quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để Ban Thường trực MTTQ tỉnh tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, cũng như các hoạt động triển khai nghị quyết sau đại hội đạt hiệu quả cao.

LAN TỎA LÒNG TỰ HÀO VỀ VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI NGHỆ AN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ tỉnh hoạt động trong nhiệm kỳ qua, nhất là chuẩn bị cho công tác đại hội xã, huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến hoan nghênh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã xây dựng bộ văn kiện công phu, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, có tính khái quát khá cao, có điểm nhấn, nhiều dấu ấn; đồng thời, gợi mở nghiên cứu bổ sung thêm kết quả nổi bật như: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận. Ảnh: Quang Đặng

Đối với phóng sự trình chiếu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh phải phản ánh được kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an sinh - xã hội, chuyển tải được sự đánh giá, cũng như nguyện vọng của người dân đối với hoạt động của Mặt trận; thể hiện được lòng tự hào, tự tin về vùng đất, con người, văn hóa, lịch sử của Nghệ An.

Đối với việc xây dựng Chương trình hành động, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị đối với xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc cần lưu ý một trong những nội hàm là phát huy văn hóa của địa phương, thông qua lan tỏa Dân ca ví, giặm, các hoạt động dân vũ bằng các chương trình như “Tiếng hát khu dân cư”.

Về đề án nhân sự trình đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cơ bản đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn; đồng thời, đề nghị cần cân nhắc thêm một số đại diện, một số cá nhân tiêu biểu để bầu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh như: Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, người trẻ tuổi có tài năng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý một số nội dung về chương trình đại hội nhằm đảm bảo hợp lý, hài hòa trong công tác tổ chức; đồng thời, đề nghị tỉnh một số nội dung khác, trong đó, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cân nhắc tạo điều kiện để Chủ tịch Ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh tham gia ban thường vụ cấp ủy cùng cấp.