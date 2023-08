Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều 28/8, trong phiên họp thường kỳ tháng 8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và cho ý kiến Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

XÂY DỰNG DANH MỤC DỰ ÁN CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ với kết cấu 3 phần chính, gồm: Mục đích, yêu cầu; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện và 2 phụ lục về nhiệm vụ, đề án cụ thể Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và phụ lục về danh mục dự án đầu tư và hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành trước năm 2030.

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW có 4 phần chính, gồm: Mục đích, yêu cầu; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết và tổ chức thực hiện.

Nội dung đã bám sát Nghị quyết số 39 -NQ/TW, trong đó đã cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra.

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng nêu rõ nhiệm vụ tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng đoàn HĐND tỉnh; Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các ban xây dựng đảng, Đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Ngoài ra, dự thảo có 4 phụ lục kèm theo, gồm: phụ lục về một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, gồm 19 chỉ tiêu chính; phụ lục về nhiệm vụ, đề án cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị với 16 Chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể thuộc phần kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh Nghệ An thực hiện (chưa bao gồm phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị).

Phụ lục về nhiệm vụ đầu tư dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm do tỉnh Nghệ An thực hiện gồm 9 dự án được lựa chọn với quan điểm chỉ lựa chọn công trình, dự án đảm bảo trọng tâm, trọng điểm; chủ yếu là các công trình để vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương. Và danh mục lĩnh vực, dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 với 20 lĩnh vực/dự án trọng điểm.

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các dự thảo chương trình hành động; đồng thời đề xuất thêm một số nội dung như quan tâm xây dựng Trung tâm hội nghị của tỉnh; có cơ chế, chính sách đủ mạnh cho TP. Vinh.

TẬP TRUNG CAO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng tình quan điểm cần nghiên cứu đưa vào một trong những nhiệm vụ của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị là xây dựng trung tâm hội nghị và trung tâm hành chính của tỉnh; đồng thời sẽ tham mưu Chính phủ để trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách mạnh cho TP. Vinh.

Người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu, sau phiên làm việc, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổng hợp ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện các dự thảo chương trình hành động và gửi xin ý kiến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tiến độ ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ căn cứ vào lộ trình ban hành của Chương trình hành động của Chính phủ.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân đúc rút sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW, để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 -NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ do Ban Bí thư Trung ương chủ trì tại TP. Vinh; thực hiện bằng hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến, dự kiến trong tháng 9/2023.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025; cho ý kiến báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21 -CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và một số chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.