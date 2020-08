Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

ĐÁNH GIÁ RÕ HƠN VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Công an tỉnh đã nêu bật kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trên các lĩnh vực, như:

Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, công tác bảo vệ an ninh quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp; công tác nghiệp vụ cơ bản, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế;…

Báo cáo cũng đánh giá rõ kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần; đồng thời chỉ rõ ưu, khuyết điểm, xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Phương hướng, mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.



Báo cáo chính trị đã xác định các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Tại cuộc làm việc, các ý kiến đề nghị, Báo cáo chính trị cần đánh giá rõ hơn công tác phối hợp giữa lực lượng Công an tỉnh với các ban Đảng, ngành, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dẫn chứng: Trong các vụ án có những trường hợp chưa đến mức phải khởi tố nhưng phải xem xét kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền thì cần phối hợp để thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm về tỷ lệ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các địa bàn miền núi.



Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị cần đánh giá sâu hơn với kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực an ninh kinh tế, nhất là vai trò trong việc triển khai các dự án, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, mà Công an tỉnh thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cân nhắc rút gọn lại chủ đề Đại hội; phân định nhiệm vụ trọng tâm và mũi đột phá phù hợp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng cho rằng, cần có đánh giá sâu hơn về phát hiện và xử lý các vụ án về kinh tế, chức vụ; đồng thời tiếp tục tăng cường các biện pháp gắn với mục tiêu xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.



Liên quan đến bối cảnh tình hình trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đề nghị bổ sung thêm những thách thức từ an ninh phi truyền thống, để có nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn cho việc lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động hơn trong dự báo, nắm tình hình, xây dựng lực lượng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Trong nhiệm kỳ mới, Công an tỉnh cần tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng nói chung, nhất là lực lượng công an chính quy ở xã đảm bảo chất lượng, hiệu quả hơn để lực lượng mạnh từ cơ sở.



ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận công tác chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh.

Tuy nhiên, Báo cáo chính trị cần diễn tả một cách đầy đủ, thống nhất, bao hàm được các nhiệm vụ Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thời gian vừa qua, như:

Đánh giá rõ hơn sự phối hợp với các ban Đảng, các ngành, đặc biệt là với các địa phương; công tác tư pháp, phòng, chống tham nhũng, dân vận; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy Liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, bên cạnh lưu ý cần chú ý đến những tác động của an ninh phi truyền thống, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ Công an tỉnh.



Đó là, cấp ủy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đây là việc làm hết sức quan trọng, vì liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân.

Đặc biệt, lực lượng Công an cần có phương án đảm bảo tốt an ninh, trật tự tại các khu kinh tế, khu công nghiệp khi số lao động về làm việc ngày càng tăng lên; đồng thời đấu tranh với các loại tội phạm về môi trường, gian lận thương mại, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép…

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị lực lượng Công an tỉnh đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm ma túy; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia gắn với đảm bảo an ninh vùng đặc thù; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Đặc biệt, trong xây dựng lực lượng, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu, Công an tỉnh cần quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cho toàn lực lượng, đặc biệt là cho đội ngũ công an chính quy ở xã kỹ năng, kinh nghiệm công tác tuyên truyền, dân vận với nhân dân… để không chỉ xử lý kịp thời tại chỗ những tình huống liên quan đến trật tự, an toàn xã hội mà còn là niềm tin, chỗ dựa cho người dân.



Đại hội đại biểu Đảng bộ Công tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành với phương châm: “Chủ động - Sáng tạo - Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, sẽ dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, trong đó phiên chính thức khai mạc sáng 26/8.