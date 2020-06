Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 5/6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, BCH Quân sự tỉnh về thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành.