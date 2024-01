Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

HỢP NHẤT, HÌNH THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng văn hóa - nghệ thuật Nghệ An, Trường Đại học kinh tế Nghệ An, đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.

GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trình bày Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng văn hóa - nghệ thuật Nghệ An, Trường Đại học kinh tế Nghệ An, đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Với tầm nhìn chiến lược về nguồn nhân lực và không gian phát triển đa dạng, cùng những lợi thế vốn có của tỉnh, Nghệ An có nhiều cơ hội để trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của khu vực và cả nước.

Việc phát triển một trường đại học đa ngành lớn mạnh là một chỉ số rất quan trọng trong phát triển toàn diện và bền vững, góp phần tạo sức hút về các nguồn lực cho phát triển tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu góp ý vào đề án. Ảnh: Thành Duy

Do đó, việc sáp nhập 3 trường trên nhằm mục đích tăng cường tự chủ và trách nhiệm của đơn vị về tổ chức bộ máy, tài chính, đầu tư, đào tạo theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, củng cố và tập trung nguồn lực phát triển các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; cải thiện chất lượng đào tạo và nghiên cứu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến về nội dung đề án. Ảnh: Thành Duy

Thông qua sáp nhập sẽ tinh giản bộ máy quản lý và nhân sự, tận dụng thế mạnh của các đơn vị tham gia sáp nhập, nhằm khai thác tối đa hiệu quả các nguồn lực; góp phần tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu lực hoạt động của cơ sở giáo dục sau sáp nhập, cải thiện vị thế trong bảng xếp hạng các trường đại học trong nước và khu vực.

Sau sáp nhập cũng sẽ phát triển cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phát huy được nội lực để xây dựng trở thành trường đại học trọng điểm, uy tín của vùng Bắc Trung Bộ, Việt Nam và khu vực; phấn đấu đưa các chuyên ngành đạo tạo đạt chất lượng kiểm định của ASEAN.

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến để tiến hành quá trình sáp nhập, xây dựng Trường Đại học Nghệ An sau khi hình thành đạt được mục tiêu đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, dự thảo Đề án đã định hướng khá rõ hướng phát triển và giải quyết những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, tuyển sinh, cơ sở vật chất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu ý kiến về nội dung đề án. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, để sau khi thành lập, Trường Đại học Nghệ An có thể phát triển hiệu quả, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, cần quan tâm chuyển hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực tỉnh Nghệ An; đồng thời, chọn lựa những ngành nghề phù hợp để đào tạo.



Đồng thời, khi thực hiện quy trình sáp nhập, cần quan tâm công tác tư tưởng cán bộ để khi hình thành Trường Đại học Nghệ An tạo sự đoàn kết, cộng sự; có phương án xử lý, giải quyết cơ sở vật chất còn đang manh mún của 3 trường hiện nay, nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của Trường Đại học Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho rằng, đề án cần nhận diện, phân tích rõ hơn các khó khăn, vướng mắc không chỉ về tổ chức, nhân sự, mà quan trọng hơn là về mô hình, cung cách hoạt động sau sáp nhập; để từ đó đề ra các giải pháp xử lý cụ thể.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu ý kiến về nội dung đề án. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá việc sáp nhập 3 trường để hình thành Trường Đại học Nghệ An đã có cơ sở pháp lý, thực tiễn rõ. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, thì khó khăn đặt ra còn nhiều, do đó, phải có chính sách hỗ trợ về đào tạo nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính ban đầu để thực hiện đề án.

ĐÁNH GIÁ KỸ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC GẮN VỚI GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH CỤ THỂ

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương sáp nhập Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng văn hóa - nghệ thuật Nghệ An, Trường Đại học kinh tế Nghệ An để thành lập Trường Đại học Nghệ An là đúng, phù hợp xu thế.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời nhấn mạnh quan điểm, sau sáp nhập, hoạt động của Trường Đại học Nghệ An phải tốt hơn, mạnh hơn, là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa nghề, đa cấp học, có sức cạnh tranh; đồng thời, giải quyết được những bất cập, khó khăn trong mô hình đang triển khai.

Do đó, người đứng đầu Tỉnh ủy lưu ý, cần bổ sung, làm rõ, cụ thể hơn 4 “lộ trình” trong quá trình hoàn thiện đề án và xây dựng kế hoạch thực hiện đề án.

Cụ thể là, cần xây dựng lộ trình sắp xếp đội ngũ quản lý của 3 trường hiện tại, nhất là đội ngũ quản lý cấp cao; để đáp ứng được yêu cầu phát triển của Trường Đại học Nghệ An.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp thường kỳ. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, phải xây dựng lộ trình sắp xếp lại cơ sở vật chất nhằm xác định vào quy hoạch và sử dụng đất có hiệu quả.

Gắn với đó phải có lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên; qua đó, tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng.

Và cuối cùng là phải xác định rõ lộ trình, thời điểm hợp nhất Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng văn hóa - nghệ thuật Nghệ An, Trường Đại học kinh tế Nghệ An, đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất với ý kiến các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là trong quá trình thực hiện đề án cần đánh giá thật kỹ, “đặt lên bàn” tất cả các khó khăn, vướng mắc khi sáp nhập để có giải pháp; cũng như thực hiện tốt công tác tư tưởng của đội ngũ để thực hiện hiệu quả.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương, UBND tỉnh sẽ xin ý kiến các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo; tiếp đó,tổng hợp, tiếp thu và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định sáp nhập sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.