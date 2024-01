Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1/2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;…

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2024 do Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trình.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân Nghệ An phát biểu thảo luận về dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2024. Ảnh: Thành Duy

Việc xây dựng kế hoạch dựa vào căn cứ của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị quyết liên tịch số 403/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Kế hoạch cũng được xây dựng căn cứ vào dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2024; đề xuất của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành, thị.

Việc lựa chọn nội dung giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Nghệ An dựa trên 3 nguyên tắc, gồm:

Giám sát những nội dung do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu; những nội dung đang gây bức xúc hoặc đang được các tầng lớp Nhân dân quan tâm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân trên địa bàn.

Nội dung giám sát không trùng lặp với nội dung giám sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành; hạn chế trùng về đối tượng, địa điểm giám sát.

Phản biện xã hội các dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án lớn của tỉnh và các văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của các tầng lớp Nhân dân; đoàn viên, hội viên, tổ chức của các tổ chức chính trị - xã hội.

Dựa trên nguyên tắc đó, dự thảo kế hoạch xây dựng chi tiết số lượng cuộc giám sát, nội dung giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh sẽ tổ chức phản biện xã hội các dự thảo văn bản khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành dự thảo đề nghị hoặc có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên, tổ chức.

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến nội dung, đối tượng, thời điểm của các hoạt động giám sát;…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu về dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2024. Ảnh: Thành Duy

Điều hành nội dung này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận sự cố gắng, chuẩn bị chu đáo, chất lượng của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng thời đề nghị tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung cụ thể mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất để chính thức ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện.

Với tiền đề chuẩn bị đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng, việc triển khai cụ thể kế hoạch năm 2024 sẽ được thực hiện tốt, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông lưu ý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức chính trị - xã hội là những đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch.

Do đó, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát, phản biện hết sức cụ thể, chi tiết; bảo đảm yêu cầu về thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; sử dụng các phương thức giám sát thực hiệu quả, hiệu lực nhưng bảo đảm yêu cầu về cải cách hành chính, không gây phiền hà cho các đối tượng được giám sát; đồng thời thông qua đó phát huy được vị trí, vai trò của cơ quan, tổ chức mình trong hoạt động giám sát, phản biện.

Đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo đánh giá tác động khai thác tiềm năng thủy điện từ các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho phép lập hồ sơ quy hoạch đối với dự án khai thác tiềm năng thủy điện trên đập bara Đô Lương để làm thí điểm việc nghiên cứu tiềm năng thủy điện từ các hộ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam; thống nhất chủ trương đầu tư các dự án: Khu nhà ở tại phường Nghi Thu và Nghi Hương, thị xã Cửa Lò; Khu nhà ở tại khối Sỹ Tân, Yên Trung, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện các quy trình theo đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ và hiệu quả; đặc biệt là việc cấp Quyết định chấp thuận đầu tư phải đảm bảo chặt chẽ, nhất là đối với các dự án bất động sản.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác.