Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 7

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, điều hành.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số lãnh đạo ban, sở, ngành liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận dự thảo Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc thực hiện các quy định về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo quy định gồm có 3 chương, 13 điều được xây dựng trên cơ sở căn cứ các văn bản của Trung ương và của tỉnh về nội dung này; bao gồm 4 nguyên tắc thực hiện; 8 trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng; 5 trách nhiệm của chính quyền các cấp; 4 trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; 4 trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo Quy định do Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì soạn thảo trình; đồng thời thảo luận, đề xuất thêm một số nội dung về tiêu đề quy định; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã giải trình, làm rõ các nội dung.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý ghi nhận quy trình thực hiện của cơ quan chủ trì là Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đảm bảo chặt chẽ, thực hiện lấy ý kiến các thành phần liên quan.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu một số nội dung để hoàn chỉnh Quy định tiến tới ban hành.

Theo đó, để làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện Quy định, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh nội dung tiêu đề thành: Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc đảm bảo thực hiện quy chế về giám sát, phản biện xã hội và quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, về đối tượng áp dụng, đồng chí Thái Thanh Quý đồng tình sửa đổi thành “ban chấp hành, ban thường vụ, cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp; đảng ủy, chi ủy cơ sở, các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh”, thay vì như trong dự thảo là “trên địa bàn”. Vì hiện nay có những tổ chức Đảng ngành dọc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh không trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Nếu trường hợp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có liên quan đến các tổ chức Đảng không trực thuộc Đảng bộ tỉnh, thì tham mưu cấp ủy có ý kiến để phối hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đồng tình với việc bổ sung nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện Quy định; đồng thời bên cạnh xem xét, kiểm tra xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm theo quy định hiện hành theo như dự thảo, cần bổ sung thêm đối tượng là “tổ chức đảng”.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng đồng tình với ý kiến bổ sung quy định vào quý IV hàng năm, các cơ quan chức năng có báo cáo và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để lên kế hoạch giám sát, phản biện cho năm tiếp theo.

Cũng tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nghe và cho ý kiến sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 2993-QĐ/TU, ngày 8/7/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bàn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác tổ chức, cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương tiếp nhận khoản viện trợ dự án “Chương trình dự án hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025”, do tổ chức Zhi Shan Foundation tài trợ và dự án “Hỗ trợ phẫu thuật, can thiệp tim bẩm sinh và khám sàng lọc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024 - 2026”, do tổ chức The VinaCapital Foundation (VFC) tài trợ; cùng đó thông qua một số nội dung quan trọng khác.