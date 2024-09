Thời sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 9/2024 Sáng 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 9/2024.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương phụ trách Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đề xuất mô hình kết hợp giữa Nhà nước với tư nhân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Khắc Lâm trình bày tờ trình về dự thảo Đề án xây dựng Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Thành Duy

Trong xu thế phát triển hiện nay, đổi mới sáng tạo là yêu cầu cấp bách và tất yếu trong sự phát triển, đã trở thành động lực của sự tăng trưởng, phát triển.

Do đó, việc xây dựng Đề án xây dựng Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 4/10/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 và Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 15/11/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị.

Qua đó, từng bước thúc đẩy Nghệ An phát triển thành Trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,... như mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về việc lựa chọn mô hình của Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ tại Nghệ An phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế để khi đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết: Hiện nay, ở nước ta có 3 mô hình hoạt động của các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là: do Nhà nước hình thành, của tư nhân và mô hình kết hợp giữa Nhà nước và tư nhân (đối tác công tư - PPP).

Theo quan điểm của người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An, đối với Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ nên lựa chọn mô hình kết hợp giữa Nhà nước với tư nhân, kèm theo đó tỉnh cần đề xuất một số cơ chế, chính sách ưu đãi đủ mạnh.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho phép giãn thời gian trình Đề án lên Thủ tướng Chính phủ thay vì tháng 10/2024 để đảm bảo tính hiệu quả và thực tiễn của Đề án. UBND tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này nếu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi hấp dẫn

Kết luận nội dung này, với quan điểm việc xây dựng và tổ chức hoạt động trung tâm đổi mới sáng tạo đạt hiệu quả thì phải có vai trò, sự tham gia của khu vực tư nhân, nhất là của các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm lực, kinh nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ theo hướng tư duy trên.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Muốn vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nếu vượt quá thẩm quyền hoặc trái với các quy định pháp luật hiện hành có thể đề xuất Quốc hội, cho phép Nghệ An thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách ưu đãi hấp dẫn về đất đai, thuế, cơ chế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp để kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp lớn cùng tham gia với tỉnh trong quá trình xây dựng Trung tâm.

Với quan điểm đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất lùi thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Đề án xây dựng Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ đến tháng 10/2025 để đảm bảo chất lượng, phù hợp thực tiễn, khi đi vào hoạt động đạt hiệu quả.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương cho phép lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, ban hành Quy định sửa đổi, thay thế Quy định số 20-QĐ/TU, ngày 28/3/2023 về khung tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…