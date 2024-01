Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

DÂN CHỦ, THẲNG THẮN, TRÁCH NHIỆM

Tại hội nghị, tất cả các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tinh thần phê bình, tự phê bình tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị, đánh giá cao sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Đảng đoàn HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao đánh giá: Năm 2023 đã thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; tinh thần đoàn kết, thống nhất được duy trì, phát huy; thực hiện tốt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Các công việc được bàn bạc, thảo luận, thấu đáo, thẳng thắn, chân thành, thể hiện rõ quan điểm từng cá nhân và khi đi đến kết luận đã cơ bản tạo được thống nhất, tập trung cao.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Qua kiểm điểm cũng cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt, làm việc có phương pháp, chủ động, linh hoạt, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, sử dụng nguồn lực hợp lý. Trong năm 2023 có 190 nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn, thảo luận và cho ý kiến.

Đồng thời, bám sát thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương ngày càng hiệu quả; mở rộng hợp tác, trao đổi với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Do đó, mặc dù bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, thách thức lớn hơn thời cơ, song trong năm 2023, Nghệ An có 25/28 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá 7,14%; thu ngân sách vượt dự toán đề ra; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, đặc biệt Nghệ An tiếp tục nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở đạt kết quả tốt, là điểm sáng của cả nước.

Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; năng lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm đó là: Hoàn thành công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW với hơn 42.000 cán bộ, đảng viên tham gia; ban hành Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 15/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050;…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, gắn với đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024 liên quan đến các nội dung như: Cải cách hành chính, chuyển đổi số; xử lý một số vụ việc kéo dài; xử lý rác thải; sắp xếp các nông lâm trường gắn với thực hiện chủ trương giao đất cho nông dân; tái định cư cho đồng bào miền núi bị ảnh hưởng thiên tai.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Các ý kiến trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề nghị trong năm 2024 cần chủ động, kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhất là của lãnh đạo các cấp, trong bối cảnh chuẩn bị đại hội Đảng nhiệm kỳ mới, sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, đặc biệt cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số;…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, các đồng chí đại diện các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An trong năm 2023.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đạt kết quả tín nhiệm cao cho thấy sự tín nhiệm của cấp ủy, nhân dân đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá công tác kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất bài bản, chu đáo, bám sát. Đặc biệt, qua theo dõi năm qua cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An là tập thể đoàn kết, thống nhất thực sự, không xuôi chiều.

Đồng chí Đặng Hữu Ngọ - Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đặng Hữu Ngọ - Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương đánh giá, trong hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thể hiện rõ phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò nêu gương; lãnh đạo, chỉ đạo vừa toàn diện, vừa có tính trọng tâm, trọng điểm.

TIẾP TỤC PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT CAO; CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT, NHUẦN NHUYỄN, TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

Phát biểu kết luận nội dung kiểm điểm tập thể, đánh giá cao các ý kiến phát biểu thắng thắn, trách nhiệm tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã phân tích, làm rõ hơn các kết quả, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

Năm 2024, dự báo có nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh ngày càng phức tạp, từ đó tác động rất sâu, bất ngờ, khó dự đoán; đây cũng là năm bản lề, chuẩn bị một bước để đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong khi đó, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, qua đánh giá giữa nhiệm kỳ còn có 7 chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị dự báo khó đạt.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Trong bối cảnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, năm nay cần tập trung cao độ để hoàn thành cao nhất những chỉ tiêu của nhiệm kỳ, nhất là những chỉ tiêu khó đạt.

Theo đó, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời tiếp tục phát huy phương pháp công tác nhuần nhuyễn, chủ động, linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đồng thời nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ lớn như: Triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu cơ chế, chính sách mới do Quốc hội, Chính phủ ban hành cho tỉnh; mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh; sắp xếp địa giới hành chính giai đoạn 2, giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành các công trình trọng điểm như: đường cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đường ven biển, khởi công cảng biển nước sâu Cửa Lò, chuẩn bị các điều kiện để nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh, mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, mở thêm các khu công nghiệp mới;…

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng nhấn mạnh nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc giải ngân 1.275 tỷ đồng nguồn ngân sách đã được Quốc hội thông qua để đền bù giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A; cũng như tập trung giải quyết các vấn đề còn bất cập như: Dự án Nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng, xử lý rác thải, đất đai nông lâm trường, tái định cư cho đồng bào chịu thiên tai ở khu vực miền núi;…

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nhiệm vụ tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, gắn với thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài. Theo đó, trong quá trình cải cách hành chính, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ủng hộ giải pháp sắp xếp con người để tạo chuyển biến vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh; đồng thời cần chuyển được thông điệp, cách làm này xuống cấp huyện.

Đồng thời quan tâm nguồn lực để phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; dự báo tốt, tham mưu các phương án để giải quyết những vấn đề phát sinh, không để vụ việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn.