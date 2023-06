Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục chương trình phiên họp thường kỳ tháng 6/2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số ban Đảng Trung ương; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương;…

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chiều 28/6. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp được hưởng chính sách hỗ trợ: Bộ phận Một cửa cấp tỉnh là 2.000.000 đồng/vị trí/tháng; Bộ phận Một cửa cấp huyện là 1.200.000 đồng/vị trí/tháng; Bộ phận Một cửa cấp xã là 700.000 đồng/vị trí/tháng.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, chính sách này còn quy định hỗ trợ kinh phí may đồng phục đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Bộ phận Một cửa của Ban Dân tộc là 3.000.000 đồng/năm/vị trí. Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp còn lại: Thường trực HĐND cùng cấp căn cứ dự toán cân đối ngân sách cấp mình và tình hình thực tế tại địa phương để xem xét, quyết định hỗ trợ tiền may đồng phục, đảm bảo không vượt quá mức chi hỗ trợ thực hiện ở cấp tỉnh.

Tổng kinh phí hỗ trợ hàng năm để thực hiện chính sách này là hơn 24,6 tỷ đồng. Chế độ hỗ trợ này được áp dụng cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành để triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục cho công dân. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ trình HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 14.

Việc xây dựng chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp cũng đã được HĐND nhiều tỉnh ban hành trong thời gian qua như: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi.

Đồng chí Phùng Thanh Vinh - Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong phiên làm việc chiều 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chương trình, nội dung kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 – 7/7/2023 tại TP. Vinh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời thông qua chủ trương ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển bằng container quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container qua Cảng Cửa Lò; chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất và dạy bơi cho trẻ em tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế trình bày Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thông qua chủ trương ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh về: Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh; quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Yên Thành phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 - 2030 và chủ trương ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 110/2013-NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Các dự thảo Nghị quyết trên sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua sẽ trình HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét quyết nghị tại kỳ họp thứ 14 sắp tới.