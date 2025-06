Thời sự Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ Chiều 13/6, tại TP. Vinh, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh.

Tham dự lễ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Chánh Thanh tra Bộ Công an; Trần Song Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình; Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Công an các tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Lê Đình Lý - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An công bố quyết định. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Bùi Thanh Hà - Thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tá Đoàn Thanh Thủy - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Đinh Việt Dũng, sinh năm 1977, quê tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (chưa sáp nhập). Trong quá trình công tác, đồng chí đã từng đảm nhận những chức vụ lãnh đạo như: Trưởng phòng PA02; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh; Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

(Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật...)