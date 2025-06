Xây dựng Đảng Thủ tướng Quyết định nhân sự Bộ Công an Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được kéo dài thời gian giữ chức vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng và Trung tướng Lê Tấn Tới được bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành các quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ, bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định đối với Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn phó giáo sư, tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Trần Quốc Tỏ từng đảm nhiệm nhiều cương vị: Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Phó cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an; Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ông cũng từng đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng sinh năm 1966, quê huyện Phong Điền, TP Huế, trình độ chuyên môn cử nhân Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng. Ảnh: Quốc hội

Ông Lê Quốc Hùng có nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trải qua các cương vị: Phó chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Công an tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

Ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội (biệt phái), giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm.

Trung tướng Lê Tấn Tới. Ảnh: Quốc hội

Ông Lê Tấn Tới từng đảm nhiệm các chức vụ: Đội trưởng; Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu; Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Bạc Liêu; Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

Tháng 7/2021, ông làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Tháng 2/2025, ông được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.