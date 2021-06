Bản tin chào buổi sáng 4/6/2021

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh rà soát triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021; Sáng 4/6, hơn 36.000 thí sinh Nghệ An bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; Cán bộ Bệnh viện Phổi Nghệ An lên đường chi viện cho Bắc Giang... là những tin đáng chú ý có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV