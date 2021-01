Bản tin chào buổi sáng ngày 13/01/2021

(Baonghean.vn) - Họp đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghệ An tập trung phát hiện, xử lý lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV