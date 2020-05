Bản tin chào buổi sáng ngày 27/05/2020

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xác định cây, con chủ lực của tỉnh Nghệ An; Nghệ An đề xuất tuyển dụng thêm 5.000 biên chế giáo viên; Thực nghiệm hiện trường 15 vụ trộm điện thoại tại các bệnh viện... là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

Nhóm PV