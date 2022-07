Ban Tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) phát hiện đối tượng bị truy nã từ năm 2003, đang lẩn trốn tại Tây Ninh. Được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đô Lương đã cử tổ công tác vào bắt giữ đối tượng.