Xây dựng Đảng Lớp bồi dưỡng Công chức ngạch Chuyên viên Cao cấp tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 3/6, đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng Công chức ngạch Chuyên viên Cao cấp khóa 53, tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Lớp bồi dưỡng Công chức ngạch Chuyên viên Cao cấp tỉnh Nghệ An dâng hoa, tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Võ Hải

Tham dự lễ dâng hoa có các đồng chí trong Ban cán sự lớp và tập thể Lớp bồi dưỡng Công chức ngạch Chuyên viên Cao cấp khóa 53, tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu Lớp bồi dưỡng Công chức ngạch Chuyên viên Cao cấp tỉnh Nghệ An dâng hoa, tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, của nhân dân ta. Người để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại. Người là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang đẩy mạnh thực hiện.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, lớp trưởng Lớp bồi dưỡng Công chức ngạch Chuyên viên Cao cấp khóa 53 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Lớp bồi dưỡng Công chức ngạch Chuyên viên Cao cấp khóa 53, tỉnh Nghệ An do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức, nhằm đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt đảm bảo về tiêu chuẩn, đồng bộ về cơ cấu trình độ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế.

Lớp bồi dưỡng Công chức ngạch Chuyên viên Cao cấp tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ, đoàn đại biểu Lớp bồi dưỡng Công chức ngạch Chuyên viên Cao cấp khóa 53, tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Các học viên cũng thể hiện quyết tâm học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển của quê hương, đất nước.