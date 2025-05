Xây dựng Đảng Nghệ An có 8 tập thể, cá nhân đoạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' Tối 19/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Nghệ An. Ảnh: Phương Thảo

Tham dự và chỉ đạo Lễ trao Giải thưởng có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đại diện tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng các tập thể, cá nhân được trao giải lần này.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.500 tác phẩm từ các thể loại báo chí, văn học, nghệ thuật và các công trình, hoạt động quảng bá của hàng nghìn tập thể, cá nhân. Nhiều tác giả đã thể hiện được cảm xúc chân thực từ trái tim, lòng say mê thông qua tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lịch sử cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, về việc học và làm theo Bác trong các công việc thường ngày...

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải quảng bá. Ảnh: Phương Thảo

Tại Lễ trao giải thưởng, Ban Tổ chức đã trao cho 269 tác phẩm, công trình đạt giải cấp Trung ương; Cụ thể: 12 giải A, 56 giải B, 99 giải C, 102 giải Khuyến khích và 46 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quảng bá.

Nghệ An vinh dự có 8 tác phẩm sáng tác, công trình hoạt động quảng bá gồm: 3 giải quảng bá của các tập thể: Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, tỉnh Nghệ An; Tỉnh ủy Nghệ An.

Có 1 giải A là tác phẩm “Di sản từ trái tim” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Khánh Ly, Lang Văn Linh, Nguyễn Thị Minh Tân, Vũ Thị Lê Mai - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 1 giải B là tác phẩm “Hoa trên đỉnh núi” của tác giả Nhật Thành; 2 giải C lĩnh vực xuất bản của Nhà Xuất bản Nghệ An và Tỉnh ủy Nghệ An; 1 giải Khuyến khích thể loại Mỹ thuật của tác giả Hồ Thiết Trình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động nổi bật, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm sâu rộng của đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước, cũng như các tác giả quốc tế.

Các đại biểu dự Lễ trao giải. Ảnh: Phương Thảo

Đồng chí bày tỏ mong muốn thời gian tới, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, nhân dân trong và ngoài nước, cùng bạn bè quốc tế sẽ tiếp tục có thêm nhiều sáng tạo nghệ thuật, lan tỏa những giá trị cao đẹp về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những kết quả thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu.