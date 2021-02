Ban Tổ chức Trung ương trao ủng hộ 'Tết Vì người nghèo' của tỉnh Nghệ An

Sáng 8/2, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã trao ủng hộ Chương trình: “Tết vì người nghèo” của tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương, Vietcombank trao ủng hộ Chương trình: “Tết vì người nghèo” của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An;…

Thay mặt đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, đây là tấm lòng, tình cảm của Ban Tổ chức Trung ương, Vietcombank nhằm góp một phần nhỏ chung tay với tỉnh Nghệ An giúp đỡ cho bà con còn khó khăn có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của Ban Tổ chức Trung ương, cá nhân đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Vietcombank và của các đồng chí trong đoàn, góp phần giúp tỉnh có thêm điều kiện để chăm lo, mang lại Tết ấm áp cho các gia đình nghèo, hộ còn khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ trao tặng. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm chăm lo cho công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ cho các hộ nghèo, các gia đình khó khăn, gia đình chính sách.