Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An chúc Tết tỉnh Nghệ An

Thanh Lê Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An.