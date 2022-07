Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Bên cạnh việc bày tỏ sự ủng hộ, tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đã chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn trong bối cảnh mới để điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, cử tri và nhân dân tỉnh nhà cũng gửi gắm đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII những kiến nghị, đề xuất để các cấp có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết.

(Baonghean.vn) - The Vitamin Shoppe Nghệ An- store cửa hàng nằm trong chuỗi store toàn cầu của The Vitamin Shoppe Hoa Kỳ - có địa chỉ tại Tòa nhà Honda Ô tô Vinh, Đại lộ Lê-nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.