Thời sự Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị Chiều 16/7, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đến huyện Gio Linh, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 10.263 Anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; trong đó, có 1.297 liệt sĩ quê Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ - Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ - Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ - Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ tấm lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước, cũng như những người con quê Nghệ An đã anh dũng hy sinh xương máu của mình trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Khu mộ các liệt sĩ quê tỉnh Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại Bia tưởng niệm các liệt sĩ quê tỉnh Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thành kính tưởng niệm các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta; địa chỉ đỏ trong hành trình tri ân của Nhân dân khắp mọi miền đất nước theo truyền thống, đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ quê Nghệ An ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nghĩa trang là nơi an nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó, có khoảng 200 liệt sĩ quê Nghệ An.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là nơi yên nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An thành kính tưởng niệm tại Đài tưởng niệm - Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hoa trước Đài tưởng niệm - Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, thay mặt đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng quà đến Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cùng cả nước, Nghệ An đã có hàng vạn người con ưu tú tham gia quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên khắp các chiến trường.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại Đài tưởng niệm - Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tại Đài tưởng niệm - Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An là 1 trong 3 tỉnh của cả nước có số lượng gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh lớn nhất, với 65.147 gia đình người có công, trong đó có khoảng 29.619 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 9.051 bệnh binh và khoảng 13.000 người bị nhiễm chất độc da cam.

Toàn tỉnh có hơn 45.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh; hơn 56.000 thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh tại khu vực mộ các liệt sĩ quê Nghệ Tĩnh ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tại mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", dành sự quan tâm đặc biệt đến gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, cùng với phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, xác định nhiệm vụ thực hiện chính sách cho người có công với cách mạng vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dâng hương tại mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng hương tại mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương tại mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An dâng hương tại mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Chính vì thế, cùng với việc thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước, thì các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đều rất tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ và phát động nhiều phong trào, cuộc vận động, để có thêm nguồn lực chăm sóc tốt hơn, hỗ trợ và quan tâm nhiều hơn đến các gia đình chính sách và các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng nhớ đồng đội trước mộ tập thể các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An dâng hương tại mộ tập thể các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Tiêu biểu nhất có thể kể đến cuộc vận động toàn tỉnh hưởng ứng tham gia Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; chăm sóc, hỗ trợ các gia đình thương binh nặng và cha mẹ của liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn; giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công vươn lên xóa đói, giảm nghèo...

Từ nguồn lực huy động được, tỉnh đã xây dựng mới và sửa chữa được 16.000 căn nhà tình nghĩa, trao được gần 24.000 sổ tiết kiệm cho gia đình người có công với cách mạng và tất cả Mẹ Việt Nam anh hùng đều được phụng dưỡng.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ -TB&XH tỉnh Nghệ An dâng hương tại mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An dâng hương tại mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh đã xây dựng, nâng cấp và sửa chữa hơn 1.000 nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ; đồng thời, chỉ đạo triển khai và quy tập hơn 14.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào về an táng, trong đó có an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà đến Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà đến Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Thành Duy

Dịp 27/7 năm nay, theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ thăm, tặng quà gần 96.000 lượt gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền ngân sách và số tiền xã hội hóa trên 30 tỷ đồng.