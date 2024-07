Xây dựng Đảng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dự sinh hoạt tại Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh Tối 3/7, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự sinh hoạt tại Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

Quang cảnh sinh hoạt Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; cùng lãnh đạo Thành ủy và phường Hưng Dũng.

Khối Tân Tiến hiện có 228 hộ, 845 khẩu. Chi bộ 82 đảng viên, trong đó 16 đảng viên được miễn sinh hoạt.

Trong những năm qua, Chi bộ Tân Tiến đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác tư tưởng, cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Vinh cùng dự sinh hoạt với Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng. Ảnh: Thành Duy

Cán bộ, đảng viên và nhân dân gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung phát triển kinh tế, xã hội, gắn với việc bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi như: Vận động nhân dân và đảng viên nơi cư trú đóng góp được hơn 2 tỷ đồng để triển khai làm đường mương nội khối, công trình chiếu sáng; công trình giá treo cờ Tổ quốc; định kỳ khen thưởng, tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt; vận động 100% các hộ dân mua ít nhất một bình chữa cháy. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng sôi nổi.

Đồng chí Hà Văn Mậu - Bí thư Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7 của chi bộ. Ảnh: Thành Duy

An ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khối được giữ vững, ổn định; địa bàn không có người vi phạm pháp luật.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị khối luôn được coi trọng, chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo; nhiều tổ chức, tập thể, cá nhân được xếp loại xuất sắc, được khen thưởng như: Ban Công tác Mặt trận, Tổ Dân vận, Chi hội Giáo dục, Y tế - dân số...

Đảng viên Nguyễn Văn Trúc phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Trò chuyện với cán bộ, đảng viên khối Tân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được cùng tham gia sinh hoạt với Chi bộ khối Tân Tiến trên mảnh đất “Làng Đỏ” Hưng Dũng có truyền thống cách mạng vẻ vang; đồng thời chúc mừng những nỗ lực, kết quả mà tập thể chi bộ đạt được trong thời gian qua, đặc biệt năm 2023 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đánh giá rất cao chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ, cũng như vai trò lãnh đạo của chi bộ, thể hiện qua những kết quả rõ nét đã đạt được, đặc biệt 19 năm liền là khối văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện với tập thể Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp về sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm; đặc biệt là Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Riêng thành phố Vinh đang thực hiện các bước để chuẩn bị sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc để xây dựng Vinh thành thành phố biển.

Các đảng viên Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh tại sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2024. Ảnh: Thành Duy

Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ trong tháng 7 và các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 của chi bộ, người đứng đầu Tỉnh ủy mong muốn, chi bộ tiếp tục giữ vững nguyên tắc, nề nếp sinh hoạt đều, đầy đủ, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung sinh hoạt từ chi ủy; đồng thời nếu có nguồn tập trung bồi dưỡng để kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị chi bộ tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức trong sinh hoạt, tuyên truyền, vận động nhân dân, để thích ứng trước sự phát triển của xã hội.

Các đảng viên Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh tại sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2024. Ảnh: Thành Duy

Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thẳng thắn phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ, để luôn là hạt nhân chính trị ở cơ sở, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào của khối.

Đảng viên Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh biểu quyết thông qua Nghị quyết sinh hoạt chi bộ tháng 7/2024. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo thành phố Vinh, lãnh đạo phường Hưng Dũng tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ, nghiên cứu giải quyết các kiến nghị của khối Tân Tiến; đồng thời chúc chi bộ, khối Tân Tiến có nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập phường Hưng Dũng vào tháng 8/2024.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chụp ảnh lưu niệm với tập thể Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện với đảng viên Chi bộ Tân Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã tặng quà cho Chi bộ khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng.