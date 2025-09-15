Thứ Hai, 15/9/2025
Xây dựng Đảng

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại Thành ủy Huế

Võ Đức 15/09/2025 15:31

Ngày 15/9, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã có cuộc làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm Tưởng đoàn.

BN_Đồng chí Hoàng Khánh Hùng
Đồng chí Hoàng Khánh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Võ Đức

Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Khánh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế.

Tại buổi làm việc, hai đoàn công tác đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Uỷ viên BCH Đảng bô tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Võ Đức

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thơm báo cáo những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời trao đổi một số kinh nghiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí nhấn mạnh, những cách làm sáng tạo của Thành ủy Huế là những kinh nghiệm thiết thực để đoàn công tác tỉnh Nghệ An nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại địa phương.

