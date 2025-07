Xã hội Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An phát động ủng hộ Nhân dân vùng lũ bị thiệt hại do bão số 3 Sáng 24/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ phát động ủng hộ, quyên góp nhằm chia sẻ khó khăn, giúp đỡ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 sớm vượt qua hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Trước những thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt tại các xã miền núi như Mường Xén, Tương Dương, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Mường Típ, Anh Sơn, Con Cuông… Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ ít nhất 1 ngày lương đến đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Sỹ Thành

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay hướng về miền Tây Nghệ An – nơi nhiều xã, bản vẫn đang bị chia cắt, người dân lâm vào cảnh mất nhà cửa, tài sản, cuộc sống bị đảo lộn sau mưa lũ.

Cán bộ, đảng viên cơ quan mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Ảnh: Sỹ Thành

Tại lễ phát động, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã đóng góp tổng số tiền là 25 triệu đồng.