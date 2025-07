Xã hội Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An hỗ trợ, chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 Ngày 24/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nghệ An tổ chức lễ quyên góp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 (Wipha).

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An quyên góp ủng hộ đồng bào tỉnh nhà bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3. Ảnh: Doãn Hằng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 Wipha gây ra, phát biểu tại lễ quyên góp, Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An Nguyễn Quý Linh nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành, trước những thiệt hại nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 3 gây ra; đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngay tại buổi lễ, cán bộ, công chức, người lao động của Sở KH&CN đóng góp hơn 55 triệu đồng. Đặc biệt, 67 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh ủng hộ với tổng số tiền hơn 189 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển vào tài khoản tiếp nhận của Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An để hỗ trợ khẩn cấp các vùng bị ảnh hưởng./.