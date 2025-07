Thời sự Trong 2 ngày, hơn 20.000 tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 13,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân miền Tây Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ Bằng tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, trong 2 ngày 23 và 24/7, hơn 20.000 tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 13,5 tỷ đồng, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận nguồn ủng hộ từ cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Ảnh: CSCC

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 03 (Wipha) và hoàn lưu sau bão trên địa bàn Nghệ An; ngày 24/7, một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phát động ủng hộ người dân khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã trực tiếp đến cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh góp tiền ủng hộ và đóng góp tiền qua tài khoản ngân hàng của Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An với tổng hơn 13,5 tỷ đồng.

Cụ thể, đến 16 giờ 30 phút, ngày 24/7, tại cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận nguồn ủng hộ trực tiếp từ 12 tổ chức, cá nhân và hơn 20.000 tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản.

Cán bộ phường Vinh Hưng phát động ủng hộ đồng bào các xã miền Tây Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: CSCC

Ngoài ra, trong mấy ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, tổ chức cấp phát các suất ăn, nước uống, sữa tươi, lương khô, xúc xích...; "giải cứu" nông sản, dọn dẹp nhà cửa khi nước rút.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về người và tài sản. Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, sập đổ; hàng ngàn hecta hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng, mất trắng; nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nặng; nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, một số địa phương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Đời sống Nhân dân vùng bị thiên tai rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, cần những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ.

Ngoài tiếp nhận nguồn hỗ trợ tiền, Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiếp nhận ủng hộ bằng nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Trong Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 3 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh ký đã kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể đồng bào trong và ngoài tỉnh, kiều bào ta ở nước ngoài..., bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, hãy chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp nhận, phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng mọi nguồn ủng hộ quý báu của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đến với Nhân dân vùng thiên tai./.