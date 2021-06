Băng cướp tuổi teen dùng mã tấu chém người cướp của

Các nghi can trong băng cướp. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 18/6, Huy cùng 3 nghi can khác bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP HCM) tạm giữ để điều tra hành vi Cướp, Cướp giật và Trộm cắp tài sản.Theo cơ quan điều tra, Huy mang lệnh truy nã về hành vi Trộm cắp tài sản, cùng 4-5 tên, trong đó có người mới 16 tuổi, lập băng cướp. Khi phát hiện người dân đi một mình trong đêm, chúng áp sát, đạp xe, đe dọa đánh đập rồi cướp tài sản.Khuya 8/6, băng này vượt lên từ phía sau, dùng mã tấu chém vào vai nam thanh niên chạy xe tay ga trên đường Lê Bôi, quận 8. Nạn nhân ngã xuống đường, sợ hãi bỏ chạy, chúng cướp xe.Hai hôm sau, nhóm Huy đạp cô gái đi xe trên đường Bùi Văn Sự (xã Quy Đức, huyện Bình Chánh) khiến nạn nhân bị ngã xuống ruộng. Khi cô gái tri hô, chúng vung dao dọa chém rồi tẩu thoát.Xác định tính chất nguy hiểm của băng cướp, Phòng Cảnh sát Hình sự tung nhiều trinh sát truy bắt. Mới đây, cảnh sát đã vây bắt được Huy và đồng phạm.Bước đầu, các nghi can thừa nhận từ tháng 3 đến nay, đã thực hiện 12 vụ, lấy được 6 xe máy, 6 điện thoại cùng nhiều tài sản khác ở quận 7, 8 và huyện Bình Chánh. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và một số tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền.Cảnh sát đã tạm giữ thêm Nguyễn Văn Toàn (48 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Tùng Căng (46 tuổi) với cáo buộc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.