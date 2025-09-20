Giáo dục Bảng lương mới nhất áp dụng đối với nhà giáo So với nghề khác trong thang bảng lương, lương của hầu hết nhà giáo (trừ giảng viên cao đẳng, đại học) đang xếp thấp hơn viên chức các ngành khác.

Dưới đây là bảng lương áp dụng đối với nhà giáo (chưa bao gồm các khoản phụ cấp có liên quan):

Giáo viên mầm non

Hạng

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hệ số lương khởi điểm

4,00

2,34

2,10

Hệ số lương cao nhất

6,38

4,98

4,98

Giáo viên TH, THCS, THPT, dự bị đại học

Hạng

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hệ số lương khởi điểm

4,40

4,00

2,34

Hệ số lương cao nhất

6,78

6,38

4,98

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết

Hạng

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hệ số lương khởi điểm

5,75

4,40

2,34

Hệ số lương cao nhất

7,55

6,78

4,98

Giảng viên đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp

Hạng

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hệ số lương khởi điểm

6,20

4,40

2,34

Hệ số lương cao nhất

8,00

6,78

4,98



Theo Báo cáo của Bộ GD&ĐT, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề của nhà giáo hiện đang hưởng với mức từ 25% đến 70%, thấp hơn mức phụ cấp của viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập (từ 30% đến 100%); trong đó, phần lớn nhà giáo chỉ hưởng mức phụ cấp 25% - 35% (khoảng 76%) tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng, thành phố nơi có mức sống cao hơn các vùng khác;

Tiết học của học sinh Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn. Ảnh: Mỹ Hà

Các mức cao hơn áp dụng với các trường hợp đặc thù như: nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng hưởng 45%; nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hưởng 50%;

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật và trường giáo dưỡng được hưởng 70%...

Bên cạnh đó, nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Như vậy, nhà giáo mới vào nghề trong 5 năm công tác đầu được hưởng lương theo hệ số lương và phụ cấp ưu đãi, chưa có phụ cấp thâm niên nên tổng thu nhập vẫn còn thấp, do đó, còn có khoảng cách chênh lệch xa so với giáo viên lâu năm dù các nhiệm vụ cơ bản như nhau.

Tiết học của học sinh Trường THPT Đô Lương 4. Ảnh: Mỹ Hà

Cụ thể, mức lương thấp nhất của giáo viên mầm non khoảng 6,6 triệu đồng; giáo viên tiểu học khoảng 7,3 triệu đồng; giáo viên trung học cơ sở, THPT, dự bị đại học khoảng 7,1 triệu đồng; có khoảng cách quá xa so mức lương cao nhất của nhà giáo, tương ứng lần lượt là 20,6 triệu đồng; 24,6 triệu đồng; 28,5 triệu đồng và 30,5 triệu đồng; thấp hơn mức lương trung bình 7,7 triệu đồng của người lao động năm 2024.