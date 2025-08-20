Thứ Tư, 20/8/2025
Bảng tuổi nghỉ hưu năm 2025 theo năm sinh mới nhất

Quốc Duẩn 20/08/2025 15:22

Tuổi nghỉ hưu năm 2025 tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình mới, với nam tăng thêm 3 tháng, nữ tăng thêm 4 tháng mỗi năm.

Căn cứ pháp lý về tuổi nghỉ hưu

Theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường sẽ được nâng dần đến 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu khởi điểm được quy định:

Nam: 60 tuổi 3 tháng.

Nữ: 55 tuổi 4 tháng.

Mỗi năm tiếp theo, tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ cho đến khi đạt mốc quy định.

Bảng tuổi nghỉ hưu năm 2025 theo năm sinh mới nhất

Quy định cụ thể tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP

Tại Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, Chính phủ ban hành lộ trình chi tiết để áp dụng cho người lao động trong điều kiện bình thường:

Nam: tăng dần cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Nữ: tăng dần cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Bảng tính tuổi nghỉ hưu năm 2025

Căn cứ theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, bảng tuổi nghỉ hưu năm 2025 được áp dụng như sau:

Lao động nam: tuổi nghỉ hưu trong năm 2025 là 61 tuổi 3 tháng.

Lao động nữ: tuổi nghỉ hưu trong năm 2025 là 56 tuổi 4 tháng.

Bảng chi tiết đã được Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội công bố, kèm mốc sinh và thời gian nghỉ hưu tương ứng.

Tin vui: Người lao động khi làm 24 công việc này có thể nghỉ hưu sớm 10 năm vẫn hưởng đủ quyền lợi

Infographic: Từ 1/7/2025, quyền lợi tăng gấp 4 lần khi tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội sau tuổi nghỉ hưu

Quốc hội thông qua luật về tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội

Tin vui: Người lao động khi làm 24 công việc này có thể nghỉ hưu sớm 10 năm vẫn hưởng đủ quyền lợi

Infographic: Từ 1/7/2025, quyền lợi tăng gấp 4 lần khi tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội sau tuổi nghỉ hưu

Quốc hội thông qua luật về tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội

