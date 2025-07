Xã hội Tin vui: Người lao động khi làm 24 công việc này có thể nghỉ hưu sớm 10 năm vẫn hưởng đủ quyền lợi Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực, cho phép người lao động làm 24 công việc sau được nghỉ hưu sớm 10 năm mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi, theo Nghị định 158/2025/NĐ-CP vừa được ban hành.

Ngày 25/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2025/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Theo đó, một trong những điểm mới nổi bật là quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 64 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và làm việc từ đủ 15 năm trong các công việc khai thác than trong hầm lò sẽ được nghỉ hưu sớm 10 năm so với tuổi nghỉ hưu thông thường, đồng thời vẫn đảm bảo hưởng đầy đủ quyền lợi lương hưu.

Phụ lục I của Nghị định 158/2025/NĐ-CP đã liệt kê cụ thể 24 công việc thuộc lĩnh vực khai thác than trong hầm lò, bao gồm:

Khai thác mỏ hầm lò. Khoan đá bằng búa máy cầm tay trong hầm lò. Đội viên cứu hộ mỏ. Sửa chữa cơ điện trong hầm lò. Vận hành trạm quạt khí nén, điện, diezel, trạm xạc ắc quy trong hầm lò. Thợ sắt, thợ thoát nước trong hầm lò. Vận tải than trong hầm lò. Đo khí, đo gió, trực cửa gió, trắc địa, KCS trong hầm lò. Công nhân vận hành, sửa chữa các thiết bị trong hầm lò. Vận hành và phụ tàu điện, tàu ắc quy trong hầm lò. Vận hành, sửa chữa, nạp ắc quy trong hầm lò. Nghiệm thu các sản phẩm trong hầm lò. Thủ kho các loại trong hầm lò. Bảo vệ kho trong hầm lò. Quét dọn hầm vệ sinh, nạo vét bùn trong hầm lò. Vận chuyển vật liệu trong hầm lò. Trực gác tín hiệu trong hầm lò. Phục vụ bồi dưỡng trong hầm lò. Lắp đặt, sửa chữa hệ thống thông tin liên lạc trong hầm lò. Vận hành trạm mạng trong hầm lò. Trực gác cửa gió trong hầm lò. Chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò. Chỉ đạo sản xuất trực tiếp trong hầm lò (quản đốc, phó quản đốc, đội trưởng lò, lò trưởng). Nhân viên, công nhân giám sát an toàn trong hầm lò.

Quy định này được xem là một chính sách hỗ trợ quan trọng cho những người lao động làm việc trong môi trường nguy hiểm, độc hại như khai thác than trong hầm lò, giúp họ có cơ hội nghỉ ngơi sớm hơn mà không bị mất quyền lợi hưu trí.

Đây là bước tiến mới trong việc bảo vệ sức khỏe và đời sống của lực lượng lao động trong ngành khai thác than, vốn thường xuyên đối mặt với các rủi ro nghề nghiệp cao.