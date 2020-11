Báo động tình trạng ‘bay lắc’ trong giới trẻ ở Nghệ An

Những cuộc “bay lắc” thâu đêm

Rạng sáng 21/10/2020, Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Vinh kiểm tra hành chính quán bar Viktor (thuộc phường Trường Thi, TP. Vinh) phát hiện gần 100 người đang tập trung uống rượu, bia, mở nhạc với âm lượng lớn, một số đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ tại khu vực dưới sàn 1 gói ni lông chứa cần sa, 1 gói ma túy dạng đá, 1 viên hồng phiến, thu giữ bình khí nén N20 để bơm vào "bóng cười", 3 thùng rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, kết quả test nhanh cho thấy có 15 đối tượng dương tính với ma túy gồm 8 nam và 7 nữ.

Bình khí bơm bóng cười bị thu giữ tại bar Viktor ngày 21/10/2020. Ảnh tư liệu Vương Linh Trước đó, vào hồi 1 giờ 15 phút ngày 15/10/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Vinh) bất ngờ ập vào phòng nghỉ của một khách sạn, phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng là thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 16-18 đều trú tại thành phố Vinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường thu giữ 2 gói ma túy ketamine, trọng lượng 2,015g, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 loa đài. 04 thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn tại phường Cửa Nam, TP Vinh. Ảnh tư liệu: Đức Vũ Một vụ việc khác, vào lúc 2h00 ngày 10/3/2020, trong quá trình kiểm tra hoạt động kinh doanh có điều kiện tại xã Nghi Phú (TP. Vinh), Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Vinh phát hiện trong 1 phòng hát của 1 cơ sở kinh doanh karaoke có 10 đối tượng là thanh niên độ tuổi từ 20 - 25 đang cùng nhau tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 gói 6 viên ma túy tổng hợp, 3 gói ma túy đá, 2 gói ketamin và một số tang vật liên quan khác. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1995), trú tại xã Nghi Kim (TP. Vinh). Để tổ chức sinh nhật của mình, Quỳnh đã cầm cố xe máy được 8 triệu đồng để mua ma túy về mời 9 đối tượng khác đã có tiền án, tiền sự ở các xã vùng ven thành phố Vinh vào quán karaoke mừng sinh nhật. 10 thanh niên sử dụng ma túy trong phòng karaoke ở xã Nghi Phú, TP Vinh và tang vật bị tạm giữ. Ảnh tư liệu Hồng Quang Không chỉ ở khu vực thành phố mà ở các huyện, thị, nhất là nơi trung tâm, địa điểm du lịch… lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều vụ việc giới trẻ tụ tập sử dụng chất ma túy theo nhóm; có cả người ở địa phương khác tụ tập sử dụng chất ma túy tập thể trên địa bàn tỉnh. Điển hình, 3h sáng 9/6/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An tiến hành kiểm tra phòng 5003 tại Khách sạn Anphaan (TP. Vinh), phát hiện 12 đối tượng nam đang có biểu hiện “phê” ma túy, thu giữ 4 gam ketamin, 4,5 viên “thuốc lắc”, 2 điếu thuốc lá tự cuốn bằng vụn lá cây cần sa và nhiều dụng cụ mà các đối tượng khai nhận dùng để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm bị phát hiện, nhiều đối tượng trong phòng vẫn đang trong tình trạng “phê” thuốc, nằm dài trên sàn nhà và dường như không biết tới sự có mặt của lực lượng chức năng. Qua thử test nhanh, 12 đối tượng trên đều có kết quả dương tính với chất ma túy. Nhóm người này đều có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, Yên Bái. 12 đối tượng nam đang có biểu hiện “phê” ma túy tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh tư liệu Một vụ việc khác, vào hồi 1 giờ ngày 23/10/2020, tại phòng nghỉ của một khách sạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện 12 người (gồm 5 nam, 7 nữ), tuổi đời từ 20 - 36 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 đĩa sứ, 1 đèn chớp và 1 loa Bluetooth. Qua test nhanh cho kết quả tất cả đều dương tính với chất ma túy.



Điểm chung của các vụ việc trên là: Có nhiều đối tượng tham gia ở độ tuổi còn rất trẻ; thường tập trung thành từng nhóm ở nhà nghỉ, quán bar, karaoke dưới danh nghĩa là tổ chức sinh nhật, liên hoan để tiệc tùng, vui chơi thâu đêm, suốt sáng và sử dụng chất ma túy để “thác loạn”, “bay lắc”. Trong số đó, một số là “dân chơi”, đua đòi, thích hưởng thụ, chán học, thích tìm cảm giác mạnh; một số do tò mò, bốc đồng, ham vui, bị lôi kéo không làm chủ được bản thân, một số do không ý thức hoặc ý thức chưa đầy đủ về tác hại của việc sử dụng các chất ma túy gây ra, đặc biệt là một số loại kích thích thần kinh, gây ảo giác như bóng cười, cỏ Mỹ... Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke...) vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, vì lợi nhuận nên nhiều chủ cơ sở lỏng lẻo trong quản lý, thậm chí là “tiếp tay” cho những hành vi vi phạm pháp luật của giới trẻ.

Thực trạng thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy theo nhóm có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, không chỉ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội mà còn khiến dư luận lo ngại về lối sống thiếu lành mạnh của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 225, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm; nếu phạm tội 2 lần trở lên; tổ chức sử dụng 2 người trở lên hoặc tổ chức sử dụng đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi... bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Khung hình phạt cao nhất đối với loại tội phạm này có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc làm chết 2 người trở lên. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn

Thời gian qua, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống ma túy, đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an các cấp đã phát hiện, bắt giữ 1.076 vụ, 1.467 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 250 kg ma túy các loại (so với cùng kỳ năm 2019, tăng 87 vụ, tăng 248 đối tượng); bắt giữ, xử lý 329 vụ, 520 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng sử dụng ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện tại quán karaoke trên đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, TP Vinh. Ảnh tư liệu Đức Vũ Riêng đối với tình trạng tụ tập sử dụng ma túy ở các quán karaoke, nhà hàng, khách sạn trong giới trẻ... Công an tỉnh cho biết đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai rất quyết liệt. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 33 vụ, 255 đối tượng thanh, thiếu niên tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại các vũ trường, khách sạn, karaoke...



Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh có điều kiện (karaoke, khách sạn..), yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh ký cam kết không để xảy ra tình trạng sử dụng chất ma túy; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương triển khai quyết liệt công tác cai nghiện ma túy. Từ đầu năm 2020 đến nay đã phối hợp lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại các trung tâm có chức năng cai nghiện 641 trường hợp, cai nghiện tại cộng đồng 321 trường hợp, góp phần làm trong sạch địa bàn, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng Karaoke. Ảnh tư liệu Hồng Diện Trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, về tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ theo nhóm, tụ tập ở các quán karaoke, nhà hàng, khách sạn... trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh khẳng định: Thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.



Ngày 6/10/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 6902/UBND-NC về tăng cường công tác quản lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Trong đó nhấn mạnh “Đáng báo động là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, bóng cười tập thể trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, khách sạn… Đây là lứa tuổi hiếu động, nhạy cảm, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội và là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội”.

Lực lượng Công an làm việc với 12 đối tượng dương tính với chất ma túy trong khách sạn tại thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu Đức Vũ Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, các huyện, thành, thị thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành các cấp kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và các cơ sở kinh doanh quán bar, Pub có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm về ma túy, hoạt động tàng trữ, sử dụng bóng cười trái pháp luật.



Tuy nhiên, thực tế cho thấy để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng giới trẻ tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tập trung theo nhóm không chỉ đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng, mà còn cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên…trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên. Điều quan trọng nhất là chính bản thân những người trẻ phải tự nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh vượt lên những cám dỗ để nói “không” với những cuộc vui không lành mạnh.