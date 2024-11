Thể thao Bao giờ Sông Lam Nghệ An thoát cảnh 'chỉ hòa và thua'? Có thể thấy được một số nét tươi mới của Sông Lam Nghệ An khi HLV Phan Như Thuật trở lại nhưng đồng thời cũng hé lộ những nguy cơ ở chặng đường phía trước, nếu lực lượng đội bóng không được bổ sung, thay thế.

Trận đấu ở vòng 8 V-League 1 2024-2025 trên sân Hòa Xuân của Sông Lam Nghệ An đối đầu Quảng Nam (1-1) là trận đấu sân khách đầu tiên ở mùa giải này của HLV trưởng Phan Như Thuật. Tuy không đạt được kết quả mỹ mãn như chờ đợi, nhưng một kết quả hòa cũng đủ giúp đội nhà thoát đáy, tạm vươn lên thứ 12/14 trên bảng xếp hạng.

Trận đấu đầu tiên của HLV Phan Như Thuật trên cương vị mới. Ảnh: Trung Kiên

Có thể thấy được một số nét tươi mới của đội bóng khi Như Thuật tái cầm quân trong điều kiện “liệu cơm gắp mắm”, nhưng đồng thời cũng hé lộ những nguy cơ ở chặng đường phía trước, nếu lực lượng đội bóng không được bổ sung, thay thế.

Trước hết, bàn thắng của Olaha mở tỷ số trong trận đấu này là kết quả của những pha phối hợp bất ngờ, khác lạ, khiến đối thủ không kịp trở tay… là điểm đáng khen nhất của đội bóng dưới tay Phan Như Thuật. Những cú đánh gót điệu nghệ, ngược với phán đoán của đối thủ của cặp ngoại binh Olaha và Kuku, pha chạy chỗ tuyệt vời và chuyền ngược của người làm bóng Xuân Tiến, pha kết thúc chân trái gọn ghẽ của Olaha thực sự là điểm 10 của sự phối hợp ăn ý của bộ ba chơi sáng nước nhất trên hàng công của Sông Lam Nghệ An hiện nay. Ở hiệp 1, nhiều lần Sông Lam Nghệ An chơi bóng ngắn khá ăn ý, chuyển trạng thái nhanh, nhưng đáng tiếc là chỉ một lần thành công.

Nhưng cũng như những lần đối đầu trước đây, Quảng Nam thường “cậy” số đông ngoại binh, hiệp 1 chơi phá sức dàn trẻ Sông Lam Nghệ An, hiệp 2 tung thêm ngoại binh vào sân và kết liễu đối thủ. Lần này, Quảng Nam khi bị dẫn và VAR liên tục nói không với phạt đền, 3 ngoại binh của đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở giữa hiệp 2 dù HLV trưởng Văn Sỹ Sơn bị phạt thẻ đỏ và buộc phải rời khu kỹ thuật, lên ngồi trên khán đài.

Một pha bóng trong trận Sông Lam Nghệ An gặp Quảng Nam. Ảnh: Trung Kiên

Bàn gỡ của Quảng Nam ở vòng 8, 2 bàn gỡ của Quy Nhơn Bình Định ở vòng 6 đều có chung một “kịch bản” và đều chứng minh hàng thủ Sông Lam Nghệ An hiện không đủ sức để giữ thành quả cho đội nhà. Tất nhiên, nói hàng thủ ở đây không chỉ nói đến bộ 3 trung vệ mà cả hàng tiền vệ 5 người không làm tốt khâu phòng ngự từ xa. Chẳng hạn, các cầu thủ phòng ngự đã không thể kèm được Phan Thanh Hậu khi để tiền vệ khéo léo này chuyền bóng rất nguy hiểm từ 2 cánh, trong đó có pha chuyền như đặt cho Samson hãm và làm tường để Costa ghi được bàn quý giá trong trận đấu nói trên.

Cũng để nói rằng, với các đối thủ đồng cân, đồng lạng như SHB Đà Nẵng, Quy Nhơn Bình Định hay Quảng Nam, dù thay tướng và có chút khởi sắc thì Sông Lam Nghệ An vẫn bất lực trong việc tìm kiếm và giữ được một trận thắng khi ít nhất đã có 2 cơ hội mười mươi, dù ở trên sân khách. Rõ ràng, chấn thương chưa ổn nên Văn Cường hay Nam Hải đều chưa cho thấy sức mạnh như từng có, thậm chí Nam Hải còn phạm sai lầm nghiêm trọng trong phòng ngự, trong khi Bá Quyền hay Văn Đại vẫn chưa trở lại.

Sông Lam Nghệ An không mua cầu thủ Việt kiều, không có cầu thủ nhập tịch, càng không có cầu thủ ngoại dự bị cho bộ ba ngoại binh Olaha, Kuku và Zaracho, nên sức mạnh tổng thể không thể so với các đội bóng V-League khác. Đối đầu với các đối thủ cuối bảng xếp hạng còn khó khăn như thế, thử hỏi ở các vòng đấu tới khi gặp các đội như Hà Nội FC, Thể Công Viettel hay Công an Hà Nội, HLV Phan Như Thuật sẽ xoay xở như thế nào để tìm kiếm một trận hòa may mắn, mà rất khó để mơ một trận thắng, dù bóng đá vốn bất ngờ!

Sông Lam Nghệ An cần cải thiện khâu phòng ngự nếu muốn cải thiện thành tích. Ảnh: Trung Kiên

Hãy nhớ lại những trận đấu gặp các đội bóng mạnh như Thép Xanh Nam Định (1-4), Đông Á Thanh Hóa (0-1) để thấy, dàn trẻ Sông Lam và những ngoại binh chạy hết công suất trên thực tế chỉ là đối thủ vô cùng dễ chơi, dễ lấy điểm của các đội bóng đầu tư lớn, tham vọng cao.

Cũng để nói rằng, nếu không điều chỉnh, không đầu tư ít nhiều khi thực tế đau lòng đòi hỏi, chặng đường “chỉ hòa và thua” của Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục kéo dài trong sự mệt mỏi, áp lực của chính ban huấn luyện và cầu thủ, trong sự thất vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ. Ban huấn luyện và cầu thủ đã rất cố gắng, rất cầu thị nhưng kết quả vẫn rất hạn chế như đã thấy, nghĩa là “quả bóng” đang nằm trong chân lãnh đạo - nhà đầu tư hiện tại.