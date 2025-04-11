Báo Indonesia ca ngợi Kim Sang-sik kế thừa Park Hang Seo Trước SEA Games 33, Bola gọi HLV Kim Sang-sik là người kế thừa Park Hang Seo, ấn tượng với triết lý phát triển nội lực của U22 Việt Nam trong khu vực.

Trước SEA Games 33 tại Thái Lan, truyền thông Indonesia — cụ thể tờ Bola — ca ngợi HLV Kim Sang-sik như người kế thừa xứng đáng của HLV Park Hang Seo. Điểm nhấn khiến họ thuyết phục là triết lý phát triển nội lực mà U22 Việt Nam theo đuổi trong bối cảnh nhiều đội tuyển Đông Nam Á tăng cường nhập tịch.

Truyền thông Indonesia ấn tượng với triết lý phát triển nội lực của HLV Kim Sang-sik

Triết lý phát triển nội lực của U22 Việt Nam

Theo tờ Bola, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đối mặt với “sức ép khổng lồ” khi khu vực Đông Nam Á chứng kiến làn sóng nhập tịch mạnh mẽ. Indonesia, Malaysia hay Philippines sở hữu nhiều cầu thủ gốc nước ngoài, trong khi U22 Việt Nam vẫn trung thành với con đường tự thân phát triển. Bola nhận định: “HLV Kim Sang Sik thừa nhận ông cảm nhận được áp lực rất lớn khi hướng tới mục tiêu vàng SEA Games 2025. Việc tái lập kỳ tích của Park Hang Seo không hề dễ dàng.”

HLV Kim Sang-sik chia sẻ về định hướng: “Tôi hiểu đây là thử thách lớn. Nhiều đội trong khu vực mạnh lên nhờ cầu thủ nhập tịch, nhưng Việt Nam có lợi thế riêng về tinh thần đoàn kết và khát vọng chiến thắng.” Ông nhấn mạnh mục tiêu dài hạn là nâng tầm bóng đá trẻ Việt Nam để tiếp cận chuẩn châu lục: “Tôi muốn giúp cầu thủ phát triển toàn diện và đủ khả năng ra nước ngoài thi đấu. Thành tích là quan trọng, nhưng phát triển bền vững mới là mục tiêu chính.”

Áp lực và kỳ vọng sau các danh hiệu gần đây

Giới truyền thông Indonesia đánh giá Kim Sang Sik là người kế thừa xứng đáng của HLV Park Hang Seo, đặc biệt sau khi ông giúp bóng đá Việt Nam giành AFF Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025. Dù vậy, áp lực không hề giảm khi người hâm mộ kỳ vọng U22 Việt Nam sẽ nối dài chuỗi HCV ở đấu trường SEA Games.

Trong bức tranh chung của khu vực, việc lựa chọn ưu tiên nội lực đặt ra yêu cầu cao về tuyển chọn, huấn luyện và tích lũy trải nghiệm thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thành quả sẽ cần thời gian để kết tinh, khác với tác động tức thì mà nhập tịch có thể mang lại cho một số đội bóng.

Hai con đường đối nghịch ở Đông Nam Á

SEA Games 33 tại Thái Lan được xem như “bài kiểm tra bản lĩnh” cho HLV Kim Sang-sik, nơi hai triết lý đối nghịch — “tự thân phát triển” của Việt Nam và “nhập tịch bứt phá” của nhiều đối thủ — sẽ va chạm trực diện. Trong bối cảnh đó, mỗi trận đấu sẽ là phép thử cho chiều sâu lực lượng, khả năng vận hành lối chơi và bản lĩnh thi đấu của U22 Việt Nam.

Điểm tựa mà HLV Kim nêu ra là tinh thần đoàn kết và khát vọng chiến thắng. Nếu duy trì được kỷ luật và nền tảng phát triển bền vững, U22 Việt Nam có cơ sở để cạnh tranh huy chương, đồng thời tiếp tục theo đuổi mục tiêu dài hạn: tạo ra lớp cầu thủ đủ sức vươn tầm châu lục.

Tác động trước thềm SEA Games 33

Hình ảnh U22 Việt Nam: trung thành với đường lối nội lực thay vì phụ thuộc nhập tịch.

Sức ép thành tích: mục tiêu vàng SEA Games 2025 đi kèm kỳ vọng nối dài chuỗi HCV.

Tín hiệu tích cực: cách tiếp cận bền vững, chú trọng phát triển toàn diện cầu thủ trẻ.

Từ ghi nhận của Bola và truyền thông Indonesia, thông điệp nổi bật không chỉ là kỳ vọng HCV, mà còn là sự đánh giá dành cho một dự án bóng đá trẻ mang tầm chiến lược. SEA Games 33 vì thế vượt ra khỏi chuyện chiếc huy chương: đó là cuộc sát hạch cho triết lý mà HLV Kim Sang-sik kiên định theo đuổi.