Bão lũ và việc hỗ trợ thiên tai tại Nghệ An dưới thời Nguyễn

Còn Hà Tĩnh cũng chịu ảnh hưởng không kém: 9.160 hộ nhà bị đổ nát, 136 chiếc thuyền bị đắm, 157 người bị chết. Vua Thiệu Trị “liền truyền cho tỉnh thần hai tỉnh ấy khám xét những nơi bị nạn bão cho rõ ràng, phân biệt chỗ nào bị thiệt hại nhiều hay ít để chẩn cấp cho”. Nạn bão năm Bính Ngọ dưới thời Vua Thiệu Trị gây ra hậu quả lớn tại Thanh – Nghệ – Tĩnh, đến nỗi đại thần Vũ Xuân Cẩn phải thừa nhận với vua rằng: “Tôi từ lúc trẻ đến giờ chưa thấy có lần bão nào quá hại như ở Nghệ An ngày nay”.

Dưới thời Tự Đức, nạn đói xảy ra nhiều thường xuyên, tác động hết sức tiêu cực tới đời sống kinh tế – xã hội đương thời. Năm 1848, giá gạo tăng cao khiến người dân tỉnh Hà Tĩnh hết sức khốn khổ. Năm 1852, toàn bộ Thừa Thiên bị hạn hán, mất mùa. Năm 1854, hai tỉnh Sơn Tây và Bắc Ninh bị châu chấu phá hại. Năm 1856-1857, các tỉnh miền Bắc bị lũ lụt trên diện rộng, khiến nạn đói diễn ra khắp nơi vào năm sau. Sang năm 1859, tỉnh Quảng Nam bị đói. Tới năm 1860, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định bị đói. Năm 1863, cả nước bị mất mùa, khiến nạn đói càng thêm trầm trọng. Cho tới năm 1864 thì ngay tại kinh thành, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An cũng chịu chung nạn thiếu đói.

Nghệ An xưa nay vẫn được xem là nơi chịu nhiều thiên tai, họa nạn, lại đất xấu, dân nghèo, nên thóc lúa nói riêng và đời sống nhân dân nói chung vì vậy mà không tốt. Có năm, quan tỉnh Nghệ An thấy lúa vụ mùa thu hoạch không được mấy, tâu xin số thóc tô ruộng phải nộp về vụ này được chiết nộp bằng tiền. Vua Tự Đức cho là Nghệ An vốn nơi đất xấu, dẫu có năm được mùa, nhưng cũng vẫn hơi kém so với địa phương khác, nên đã chuẩn tấu…

Bên cạnh đó, Vua Tự Đức còn “cấp phát cho các hạng bị nạn bão, nước, lửa, tật dịch, nạn hổ, túng đói, nếu có tình trạng nặng khác thường, phải tâu lên ngay (số ít là thường, số nhiều là khác thường, lại như đi thuyền bị nạn gió và nạn hổ cũng là thường) còn thì đều xét tình hình đích xác, theo lệ chiểu hạng cấp phát. Khi làm xong việc tư bộ để xét, đến cuối năm bộ Hộ làm tờ tâu chung 1 lần”.