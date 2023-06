Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 21/6, trong không khí chào mừng 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ có các đồng chí: Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập; cùng cán bộ cốt cán và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An.

Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An thành kính dâng hương, bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo cách mạng vĩ đại và là người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Tư duy, phong cách, đạo đức báo chí Hồ Chí Minh là một kho tàng quý báu mà Người để lại cho các thế hệ người làm báo.

Đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên, Báo Nghệ An luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đạt nhiều giải báo chí Trung ương, địa phương; được suy tôn là đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Chào mừng 98 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), trước anh linh Bác, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An nguyện hứa sẽ giữ vững cũng như tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; tiếp tục duy trì và đổi mới hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng trên các ấn phẩm, xây dựng các chuyên trang, chuyên đề có chất lượng, tiếp tục hoàn thiện mô hình Tòa soạn hội tụ với phương châm hội tụ công nghệ xuất bản; hội tụ không gian làm việc; hội tụ nội dung ấn phẩm và tạo sự thống nhất trong việc phân phối các nội dung trên công cụ truyền thống và các nền tảng công nghệ số.

Các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục đổi mới toàn diện Báo Nghệ An điện tử, phát huy tối đa và ứng dụng tối ưu các nền tảng công nghệ số để thông tin đến với bạn đọc nhanh nhất, tiện lợi nhất, hiệu quả nhất và chính xác nhất. Song song với đó là tiếp tục, cơ cấu, sắp xếp đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cán bộ theo hướng vừa hồng vừa chuyên, bên cạnh đó đặc biệt quan tâm xây dựng các giải pháp đẩy mạnh nguồn thu đáp ứng mức độ tự chủ sau khi được Tỉnh ủy phê duyệt.

Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Báo Nghệ An phấn đấu xây dựng thành toà soạn kiểu mẫu, là thương hiệu trong lòng bạn đọc; xứng đáng là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An; tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.