Sẵn sàng đón khách về Lễ hội Làng Sen 2025

Ông Lê Xuân Chung - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, theo phân công nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2025, khánh thành tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thì Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên có 7 nhiệm vụ chính: tổ chức trang trí tuyên truyền, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự khu vực di tích. Phối hợp với các đơn vị triển khai công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê” tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên và các nội dung phục vụ cho lễ khánh thành tượng đài. Xây dựng kịch bản tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại nhà tưởng niệm và đền Chung Sơn. Tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề về Bác Hồ; phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trưng bày, trải nghiệm tại Khu di tích. Hướng dẫn, phục vụ Nhân dân và khách tham quan, dâng hoa, dâng hương tại khu di tích. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở, Ban tổ chức phân công khi có phát sinh công việc... Các nhiệm vụ này hiện tại đã hoàn thành được 95%. Dự kiến đến ngày 13/5 sẽ hoàn thành 100% tiến độ đề ra, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để phục vụ lễ hội và đón du khách về tham quan, trải nghiệm.