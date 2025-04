Thời sự Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An 3 tác phẩm được chiếu tại Tuần phim gồm: Nét vẽ từ trái tim, Vầng trăng thơ ấu, Đào, Phở và Piano.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định tổ chức Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15/5/2025 tại tỉnh Nghệ An, trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Làng Sen 2025.

Lễ khai mạc Tuần phim được tổ chức vào lúc 19h30 ngày 12/5/2025 tại Nhà hát Dân ca Nghệ An (số 30, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Poster phim: Vầng trăng thơ ấu (tác giả kịch bản: Đặng Thị Thanh Bình, đạo diễn: Hồ Ngọc Xum). Phim lấy bối cảnh từ năm 1895 - 1901 khi Bác Hồ (tên thời thơ ấu là Nguyễn Sinh Cung) cùng cha mẹ là cụ Nguyễn Sinh Sắc, bà Hoàng Thị Loan và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm vào Huế lần đầu tiên. Phim quy tụ các diễn viên phần lớn là người xứ Nghệ, nói giọng Nghệ như diễn viên: Trần Việt Bắc, Ngô Lệ Quyên. Ảnh: Ảnh: ĐPCC

Ba tác phẩm điện ảnh được lựa chọn trình chiếu trong Tuần phim gồm: Phim tài liệu “Nét vẽ từ trái tim” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Phim truyện “Vầng trăng thơ ấu” do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất. Phim truyện “Đào, Phở và Piano” do Công ty Cổ phần phim Truyện I sản xuất.

Bên cạnh các buổi chiếu phim, khán giả sẽ có cơ hội giao lưu với các nghệ sĩ và đoàn làm phim tại các địa điểm: Ngày 13/5, vào lúc 19h30, giao lưu tổ chức tại Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu IV) và với nhân dân huyện Nam Đàn.

Ngày 14/5, vào lúc 19h30, chương trình giao lưu tiếp tục diễn ra tại Trường Đại học Vinh (số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; chào mừng Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 -19/5/2025).

Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tuần phim là dịp quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Thông qua các tác phẩm điện ảnh, sự kiện còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc.

Tuần phim cũng là một trong những hoạt động trọng điểm trong Lễ hội Làng Sen 2025 được tổ chức quy mô toàn quốc. Năm 2025, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tổ chức Lễ hội và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”.