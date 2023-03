Báo Nghệ An được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 231/QĐ-TTg, ngày 14/3/2023 về việc tặng Cờ thi đua cho tập thể Báo Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An năm 2022.

Dịp này, tỉnh Nghệ An có 5 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An và Báo Nghệ An.