Kinh tế Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ Chiều 20/12, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tham dự Lễ kỷ niệm, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn quốc gia; Đại diện các cơ quan trực thuộc Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Trung bộ đóng tại các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ và báo cáo tại Lễ kỷ niệm đã ôn lại chặng đường phát triển 30 năm của đơn vị, nhìn nhận những thuận lợi cũng như khó khăn và định hướng mục tiêu công tác trong thời gian tới.

Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Bắc Trung Bộ được thành lập ngày 20/12/1994 trên cơ sở hợp nhất Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa và Đài KTTV liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, với địa bàn quản lý bao gồm 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, dự báo khí tượng, thủy văn, phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong phạm vi 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đồng chí Lê Đức Cương - Phó Giám đốc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu

Thời gian đầu thành lập, phương tiện đo, dự báo còn thiếu thốn, thực hiện dự báo bằng phương pháp thủ công - truyền thống đặt ra nhiều thử thách lớn đối với ngành với người và nghề KTTV. Đến nay, các thiết bị đo đạc lạc hậu dần dần được thay thế bằng các thiết bị bán tự động, tự động, tự ghi, tự báo... Trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thông tin của Đài được đánh giá hiện đại và cơ bản phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin và dự báo, cảnh báo KTTV được nhanh chóng, kịp thời, chính xác, thuận tiện.

Đến nay, nhờ ứng dụng kịp thời và hiệu quả các thành tựu tiến bộ khoa học, công tác dự báo, cảnh báo của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ đã có những chuyển biến rõ rệt cả về chất và lượng, cũng như đa dạng hóa hình thức thông tin hướng đến từng đối tượng sử dụng. Theo đó, các nội dung thông tin đã mở rộng thời hạn dự báo thời tiết, cảnh báo sớm xu thế thiên tai tới 10 ngày.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ghi nhận những đóng góp của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ trong công tác dự báo, cảnh báo thời tiết. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua Đài KTTV đã thực hiện tốt vai trò của cơ quan chuyên môn, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu dự báo cảnh báo thời tiết trong bối cảnh biến đổi không ngừng của khí hậu toàn cầu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn thời gian tới, Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả chuyên môn. Mở rộng, nâng cấp mạng lưới quan trắc thuỷ văn đầy đủ, chính xác phục vụ cảnh báo sớm, kịp thời để người dân, địa phương kịp thời ứng phó, chủ động kế hoạch sản xuất, đời sống. Đồng thời thực hiện tốt việc hợp tác với các tổ chức dự báo khí tượng thuỷ văn quốc tế, xây dựng các giải pháp chiến lược, xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, tập trung bảo vệ các vùng đầu nguồn, dự báo dài hạn góp phần hoạch định chính sách phát triển kinh tế địa phương, khu vực và cả nước.

Đồng chí La Đức Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn quốc gia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đài KTTV Bắc Trung Bộ thời gian qua, đồng chí La Đức Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn quốc gia đề nghị Đài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường đào tạo cán bộ và chất lượng dự báo cảnh báo. Đồng thời không ngừng hiện đại hoá mạng lưới máy móc, hệ thống hạ tầng phục vụ chuyên môn đồng bộ, thông suốt. Quan tâm hơn nữa việc cảnh báo dự báo sớm, phối hợp đồng bộ với các cấp chính quyền địa phương, góp phần cùng địa phương, người dân chủ động ứng phó với thiên tai, phát huy hiệu quả công tác dự báo thời tiết.

Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thuỷ văn Quốc gia thừa uỷ quyền trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Hoài Thu

Dịp này, Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng khen cho 5 cá nhân, tập thể Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2024. Chủ tịch UBND các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh cũng đã trao tặng bức trướng và nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ vì những đóng góp xuất sắc trong công tác năm 2024.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tặng bức trướng và Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể, cá nhân Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Hoài Thu

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: Hoài Thu