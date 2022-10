Báo Nghệ An phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, sáng 3/10, Báo Nghệ An tổ chức Lễ phát động ủng hộ, chia sẻ khó khăn với nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh: Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu những trận mưa lớn, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn... gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đồng chí chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà nhân dân ở các địa phương đang phải trải qua, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người thiệt mạng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 8 người chết; 8.373 ngôi nhà bị ngập (có thời điểm 30/9/2022 là 17.489 nhà); 1.392 hộ phải di dời; 40 nhà bị thiệt hại trên 70%; 158 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; 292 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 66 xóm, bản bị cô lập; 3.971 hộ bị chia cắt... Nhiều trường học, bệnh viện và các công trình công cộng bị hư hỏng, ngập lụt, huyết mạch giao thông nhiều vùng đang bị chia cắt, cô lập.

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, ngay sau khi phát động, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đã quyên góp được tổng số tiền gần 22 triệu đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, Ban Biên tập Báo Nghệ An cũng chỉ đạo thành lập Tổ phóng viên phản ứng nhanh tại các địa bàn chịu ảnh hưởng lũ lụt để kịp thời đưa tin, tuyên truyền đến người dân về thông tin thời tiết; phương án chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục hậu quả thiên tai của các cấp, các ngành.