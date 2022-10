Bản làng tan hoang sau cơn lũ dữ ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt do mưa lũ tại huyện Thanh Chương.

(Baonghean.vn) - Sau trận thua Sài Gòn FC, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã sa thải toàn bộ dàn lãnh đạo, ban huấn luyện. Trong khi đó, nếu không chấn chỉnh kịp thời, mục tiêu tốp 5 của Sông Lam Nghệ An cũng gặp khó khăn.

(Baonghean.vn) - Cuối giờ sáng ngày 2/10, tại TP. Vinh, sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, sôi nổi và khoa học, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành tổng kết, bế mạc.

(Baonghean.vn) - Theo các Quyết định của Chủ tịch nước, tỉnh Nghệ An có 1 người được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 25 người được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, chủ yếu ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh và gợi mở mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã có bài phát biểu quan trọng với nhiều thông điệp ý nghĩa gửi gắm tới tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Báo Nghệ An xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Cương tại Đại hội.