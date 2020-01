Báo Nghệ An tặng quà Tết nguyên Tổng Biên tập Thái Ngô Dương

Chiều 14/1, đoàn công tác của Báo Nghệ An do đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đến thăm và tặng quà ông Thái Ngô Dương – nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An, hiện đang sinh sống tại xã Yên Sơn (huyện Đô Lương).

Đoàn cán bộ Báo Nghệ An tặng quà cho ông Thái Ngô Dương - nguyên TBT Báo Nghệ An. Ảnh: P.B

Thay mặt Ban Biên tập Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời tặng quà và gửi lời chúc gia đình ông Thái Ngô Dương đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đầm ấm, vui tươi.

Đồng chí Phó Tổng biên tập khẳng định, các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên sau này luôn ghi nhớ những đóng góp của ông Thái Ngô Dương trong quá trình phát triển của Báo Nghệ An.

Ông Thái Ngô Dương trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Biên tập Báo Nghệ An đối với cá nhân và gia đình, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ông bày tỏ mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp báo chí cách mạng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.