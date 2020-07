Báo Nghệ An thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ

Đại diện lãnh đạo Báo Nghệ An đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng được Báo Nghệ An nhận phụng dưỡng là mẹ Nguyễn Thị Cháu ở xóm 3, xã Hưng Tiến (Hưng Nguyên). Mẹ Cháu có 2 con là liệt sỹ và mẹ được Báo Nghệ An nhận phụng dưỡng từ năm 2016.

Đại diện lãnh đạo Báo Nghệ An tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu ở xóm 3, xã Hưng Tiến (Hưng Nguyên). Ảnh: Thu Hương Đây là hoạt động ý nghĩa mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Báo Nghệ An mong muốn chung tay cùng xã hội làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Đồng chí Ngô Đức Kiên cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên mẹ sống vui, khỏe cùng con cháu.