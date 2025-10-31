Thời sự Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đoạt giải Ba cuộc thi viết "Dấu chân trên hành trình đổi mới" Sáng 31/10, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) tổ chức trao giải cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Ảnh: K.L

Với chủ đề: "Dấu chân trên hành trình đổi mới", cuộc thi viết được tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến đột phá, cách làm hay, những đóng góp nổi bật của các cá nhân, tập thể trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, tự lực, tự cường của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về tầm quan trọng của các phong trào thi đua “Cả nước xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền huy động thêm các nguồn lực xã hội, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay vì người nghèo, vì mục tiêu phát triển nông thôn bền vững.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: T.P

Theo Ban Tổ chức, sau 2 tháng cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 tác phẩm của các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước tham gia dự thi. Các tác phẩm tập trung vào một số nội dung chính như: Gương cá nhân, tập thể tiêu biểu có sáng kiến, cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới; những mô hình, giải pháp sáng tạo trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; những câu chuyện vượt khó vươn lên, giúp đỡ cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau; các điển hình tiêu biểu trong hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, người dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều tác phẩm đề cập đến vai trò chủ động của người dân đóng góp công sức, trí tuệ, tài sản để cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, đồng lòng trong cộng đồng dân cư để thay đổi diện mạo địa phương, chung tay xóa đói, giảm nghèo; Vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong việc đồng hành cùng người dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; những mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa - môi trường nông thôn, như mô hình OCOP, du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống... Những cá nhân biết kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; những người tiên phong trong thay đổi tập quán lạc hậu, phát triển sản xuất sạch, học tập suốt đời... có sức lan tỏa mạnh mẽ, được cộng đồng ghi nhận, nêu gương.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đoạt Giải Ba với tác phẩm “Cuộc sống mới trên đỉnh Pà Khốm” của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly - Nguyễn Thị Phúc. Ảnh: P.V

Bên cạnh đó, các tác phẩm còn đề cập đến những điển hình ứng dụng công nghệ số vào quản lý, sản xuất và đời sống, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thay đổi từng bước cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là người nghèo….

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Công tác xóa đói, giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và sự chung tay của toàn xã hội, công tác này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và bền vững.

Trong đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, cải thiện rõ rệt đời sống người dân, đặc biệt tại các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Cuộc thi viết những cá nhân, tập thể xuất sắc, lan tỏa những mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tác phẩm viết về những đổi thay trên bản người Mông Pà Khốm. Ảnh: T.P

Từ 110 tác phẩm vào vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 5 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đoạt giải Ba với tác phẩm “Cuộc sống mới trên đỉnh Pà Khốm” của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly- Nguyễn Thị Phúc.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ cho các cá nhân, tập thể có tác phẩm ấn tượng; tập thể, cá nhân có nhiều tác phẩm tham gia dự thi.