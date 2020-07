Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An khám bệnh miễn phí cho 600 người nghèo và chính sách

Trong 20 năm dựng xây và phát triển, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Nghệ An không ngừng mở rộng quy mô hoạt động lớn mạnh. Với 28 cán bộ và 167 tư vấn viên ngày đầu, hiện nay, BVNT Nghệ An đang hoạt động mạnh mẽ với hơn 5.000 cán bộ, tư vấn viên, mang đến sự chăm sóc tận tâm, chu đáo cho gần 200.000 khách hàng, thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đáo hạn lên đến hơn 1.200 tỷ đồng, đảm bảo tài chính vững chắc cho các gia đình trước những biến cố không may trong cuộc sống.