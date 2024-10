Pháp luật Bắt 2 đối tượng truy nã sau 9 năm lẩn trốn tại Lào Sau 9 năm lẩn trốn sang Lào, hai đối tượng truy nã về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” vừa bị Công an huyện Tương Dương phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công.

Trước đó, ngày 02/2/2015, Công an huyện Tương Dương đã ra Quyết định truy nã số 01 đối với Lầu Bá Và (SN 1986) và Quyết định truy nã số 03 đối với Lầu Bá Mùa (SN 1990), cả hai đều trú tại bản Phá Lỏm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”.

Hai đối tượng Lầu Bá Và và Lầu Bá Mùa. Ảnh: Phan Tuyết

Thu thập các thông tin, manh mối, Công an huyện Tương Dương xác định, đối tượng Lầu Bá Và và Lầu Bá Mùa lẩn trốn sang Lào. Quá trình lẩn trốn, hai đối tượng thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn náu với vỏ bọc là những người hiền lành, chịu khó làm ăn.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện xác định hai đối tượng sẽ về Việt Nam, thông qua con đường tiểu ngạch, lẩn trốn trong rừng sâu, núi cao để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, tiến hành xác minh, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, vào 21h11 ngày 26/9/2024, tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Công an huyện đồng chủ trì với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ thành công Lầu Bá Và, khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng.

Tiếp đó, vào lúc 1h18 ngày 8/10/2024, tại khu vực đồi núi bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Tương Dương chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) bắt giữ thành công Lầu Bá Mùa, khi đối tượng đang có ý định thông qua đường rừng về thăm người thân tại huyện Tương Dương.

Hiện, các đối tượng đang được Công an huyện Tương Dương xử lý theo quy định của pháp luật.