Pháp luật Bắt đối tượng truy nã sau 9 năm lẩn trốn tại Lào Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương cho biết, đã bắt được đối tượng truy nã Xồng Bá Ờ sau 9 năm lẩn trốn sang Lào.

Trước đó, Công an huyện Tương Dương đã ra Quyết định truy nã số 02 ngày 02/2/2015 đối với Xồng Bá Ờ (SN 1990), trú tại bản Phá Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản".

Đối tượng Xồng Bá Ờ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phan Tuyết

Kiên trì trong suốt 9 năm qua, các trinh sát Công an huyện Tương Dương không ngừng thu thập thông tin, xác định manh mối về Xồng Bá Ờ để truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại Lào. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi địa điểm nơi ở, khi phát hiện người lạ thì lập tức bỏ trốn vào rừng.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, tiến hành xác minh, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 9/8/2024, Công an huyện Tương Dương chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Tam Hợp và Công an huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) bắt giữ thành công Xồng Bá Ờ, khi đối tượng đang di chuyển tại thị trấn Nam Giang, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bôlykhămxay.

Hiện đối tượng đã được di lý về Việt Nam. Công an huyện Tương Dương đang tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.